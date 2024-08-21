День памяти жертв терроризма. 6 историй украинцев, погибших в результате российских атак

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские захватчики ежедневно убивают гражданских и военных, взрослых и детей. 21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, поэтому вспомним некоторых из тех, чьи жизни оборвались в результате российских преступлений.

Волонтер Ирина Филькина, Буча

5 марта 2022 года в Буче погибла Ирина Филькина, которой в апреле должно было исполниться 53 года. Ее тело обнаружили после того, как российские оккупанты покинули город. Фото расстрелянной женщины с красным маникюром облетело весь мир, однако ее имя стало известно позже.

У Филькиной осталось две дочери, которые жили в пригороде Киева, но после полномасштабного вторжения РФ успели эвакуироваться за границу. Ирина же, по их словам, выезжать отказалась - осталась помогать людям.

Некоторое время женщина провела в торговом центре "Эпицентр" - готовила еду для прятавшихся там местных жителей.

5 марта Ирина все же попыталась выехать из Бучи, однако в вывозившей людей машине не осталось свободных мест, поэтому женщина решила вернуться домой на велосипеде.

Дети ее отговаривали. Убеждали, что это опасно. Однако Ирина ответила, что все будет хорошо, ведь она может "свернуть горы". К сожалению, домой женщина так и не доехала.

Позже в сети опубликовали видео с беспилотника (снятое до 10 марта 2022 года), на котором видно, как человек катит черный велосипед по улице Яблунской (такой был у Ирины), а затем его расстреливают российские солдаты. На другом видео с этой же улицы была видна женщина в синей куртке, которая лежала рядом с велосипедом.

Родные до последнего отказывались верить, что это Ирина. Однако в дальнейшем, когда мир облетело печально известное фото Reuters, они узнали мать - по руке и маникюру.

Ирина Филькина (фото: facebook.com/victims.of.russia)

Пенсионер Владимир Чередниченко, Ирпень

Владимир Чередниченко - выпускник Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, бывший сотрудник Музыкального союза, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС (имел инвалидность 1-й группы и находился на пенсии по состоянию здоровья).

До полномасштабного вторжения РФ мужчина жил в Киеве, отдельно от жены Надежды, однако летом 2021 года женщина забрала его к себе в Ирпень (тогда Владимиру уже было сложно самостоятельно ухаживать за собой).

24 марта 2022 года российские военные на бронированной технике заехали на улицу Мечникова в городе Ирпень.

Сначала захватчики обстреляли жилую пятиэтажку, после чего начали бить зажигательными снарядами по дому, в котором на тот момент жил 75-летний Владимир со своей женой Надеждой.

В результате обстрела дом супругов и расположенный неподалеку гараж загорелись. Женщина смогла вывести передвигавшегося на ходунках Владимира из горящего дома.

Пытаясь спастись, мужчина открыл ворота и вышел на дорогу, где находились российские военные. Они расстреляли Владимира из автоматов и убили Надежду.

У Чередниченко остались дочь, сын и внук.

Владимир Чередниченко (фото: facebook.com/victims.of.russia)

Солнечная девочка Лиза, Винница

14 июля 2022 года россияне совершили ракетный удар по центру города Винница, в результате чего погибли и пострадали многие люди. Одной из жертв террористической атаки стала 4-летняя Лиза Дмитриева.

В момент обстрела девочка вместе с мамой Ириной возвращалась с развивающего логопедического занятия. В социальных сетях женщина часто рассказывала о собственном материнстве и опыте воспитания Лизы - девочки с синдромом Дауна.

С мужем Артемом женщина была разведена, однако отец поддерживал связь с дочерью.

В 2021 году Лиза даже присоединилась к съемкам рождественского ролика первой леди Елены Зеленской.

Однако жизнь этой девочки унес вражеский удар. Ирина, получив тяжелые травмы, попала в реанимацию.

Лиза Дмитриева (фото: victims.memorial)

Двухдневный Сережа, Вольнянск

В ночь на 23 ноября 2022 года в городе Вольнянск Запорожской области в результате ракетного удара на территории местной больницы был разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.

"На тот момент в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач. В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб", - сообщили в ГСЧС.

Впоследствии стало известно, что мать погибшего младенца - Мария Каменецкая - вместе с мужем Виталием Подляновым и тремя детьми жили в селе Новосолоне Запорожской области.

О беременности женщина узнала в конце февраля 2022 года, когда российские войска начали наступление на Украину, однако решила остаться на Родине, где жили все ее родственники.

Утром 20 ноября Мария родила здорового мальчика, которому дали имя Сергей. Дома его ждали 7-летний старший братик и сестрички (весной семья даже планировала переехать в больший дом, чтобы места хватало всем).

Около 2 часов ночи 23 ноября Мария покормила сына и положила его в кроватку возле себя (они были единственными пациентами в палате).

Однако уже вскоре женщина услышала треск - первый удар в другой части города. После этого взрыв раздался совсем рядом - кирпичные стены родильного отделения на втором этаже были разбиты. На кровать Марии упала бетонная плита.

Несмотря на боль от травм и забитые дымом и пылью легкие, женщина добралась до кроватки Сережи, но она оказалась пустой. Ребенка при взрыве из него выбросило.

Найдя телефон, Мария включила фонарик и принялась искать младенца среди обломков. Она звала на помощь и умоляла прибывших на место происшествия спасателей найти сына.

Согласно данным ОГП, Сергей стал одним из самых юных погибших на войне, ведь прожил всего два дня (ему даже не успели выдать свидетельство о рождении).

Писательница Виктория Амелина, Краматорск

27 июня 2023 года российская армия атаковала несколькими ракетами город Краматорск.

Одна из них попала в здание ресторана Ria Lounge, где в тот момент находилась 37-летняя писательница и общественный деятель Виктория Амелина (вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей).

В эпицентре взрыва оказались также многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.

1 июля сердце Амелиной перестало биться в Больнице имени Мечникова в Днепре.

Впоследствии глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий подтвердил, что одной из жертв российского ракетного удара по Краматорску стала писательница родом из Львова Виктория Амелина.

"Она получила ранение несовместимое с жизнью", - уточнил чиновник.

Он напомнил также, что Амелина была писательницей, общественным деятелем, членом Украинского ПЕН, основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля в Донецкой области.

С начала полномасштабной войны Виктория документировала военные преступления РФ на деоккупированных территориях.

Виктория Амелина (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Семья Путятиных, Харьков

Вечером 9 февраля 2024 года российские беспилотники попали по нефтебазе в Харькове, в результате чего произошла утечка горючего и вспыхнул пожар. Тогда сгорело по меньшей мере 15 домов, а семь человек (среди которых - трое детей) погибли. Еще ряд людей получили ранения.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате циничной атаки страны-агрессора погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры - 35-летняя Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей.

Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу - почти 4, а самому маленькому Павлу - всего 10 месяцев.

"Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома", - уточнили в ОГП.

Семья Путятиных (фото: facebook.com/victims.of.russia)