День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви

Український президент Володимир Зеленський зауважив, що щороку 29 серпня українці вшановують памʼять усіх полеглих воїнів - захисників і захисниць України, які загинули в боях заради держави та незалежної України.

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається", - наголосив він.

Президент України віддав шану всім, хто став на захист країни, і вшанував пам’ять загиблих у боротьбі за її свободу.

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!", - сказав він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов приєднався до дня вшанування пам'яті.

"Іловайська трагедія назавжди закарбувалася в колективній пам’яті українського народу. В полях Донеччини свої життя за свободу України поклали добровольці, патріоти, які в період невизначеності взяли до рук зброю, щоб захистити державу від російських загарбників", - зауважив він.

Буданов підкреслив, що саме в Іловайську українські добровольці вперше зіткнулися з регулярними російськими військами та показали, що український воїн б’ється до кінця.

"Історія доводить - росіяни не змінюються. В Іловайську російські офіцери гарантували “зелений коридор”, а натомість відкрили вогонь по колонах, що відходили. Сьогодні ж, коли росіяни говорять про “мир”, вони продовжують убивати українських дітей у їхніх домівках", - пояснив глава ГУР.

Буданов своєю чергою також віддав шану всім українським оборонцям, які загинули в боротьбі за незалежність.

Не став осторонь і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам’ять захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність". - сказав він.

За його словами, російська агресія, що почалася у 2014-му, щодня забирає життя українців і кожна втрата - це невимовний біль для близьких, для побратимів і посестер по службі, для всієї України.

"Але жертва кожного українського воїна не є марною. Вона лягає в підмурівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам'ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов’язує бути стійкими і сильними в обороні України", - зауважив він.

Високопосадовець підкреслив, що слава і пам’ять назавжди залишаться за тими, хто віддав життя за Україну.

"Вічна слава і вічна памʼять всім, хто віддав життя за Україну. Їхні імена навічно вписані в історію України. Їхній подвиг навічно закарбований у літописі нашої незалежності", - наголосив Сирський.