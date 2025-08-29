День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что ежегодно 29 августа украинцы чтят память всех павших воинов - защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради государства и независимой Украины.

"С 2014 года продолжается эта битва за право Украины жить. С 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. Это очень долгий и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется", - подчеркнул он.

Президент Украины отдал дань уважения всем, кто стал на защиту страны, и почтил память погибших в борьбе за ее свободу.

"Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!", - сказал он.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов присоединился ко дню памяти.

"Иловайская трагедия навсегда запечатлелась в коллективной памяти украинского народа. В полях Донетчины свои жизни за свободу Украины положили добровольцы, патриоты, которые в период неопределенности взяли в руки оружие, чтобы защитить государство от российских захватчиков", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что именно в Иловайске украинские добровольцы впервые столкнулись с регулярными российскими войсками и показали, что украинский воин бьется до конца.

"История доказывает - россияне не меняются. В Иловайске российские офицеры гарантировали "зеленый коридор", а взамен открыли огонь по колоннам, которые отходили. Сегодня же, когда россияне говорят о "мире", они продолжают убивать украинских детей в их домах", - пояснил глава ГУР.

Буданов в свою очередь также отдал дань уважения всем украинским защитникам, которые погибли в борьбе за независимость.

Не остался в стороне и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня, 29 августа, мы чтим память защитников Украины, которые отдали жизнь за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность". - сказал он.

По его словам, российская агрессия, начавшаяся в 2014-м, ежедневно уносит жизни украинцев и каждая потеря - это невыразимая боль для близких, для собратьев и посестер по службе, для всей Украины.

"Но жертва каждого украинского воина не является напрасной. Она ложится в фундамент, на котором держится свобода украинской нации и независимость нашего государства. Память о героях напоминает нам цену этой свободы и обязывает быть стойкими и сильными в обороне Украины", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что слава и память навсегда останутся за теми, кто отдал жизнь за Украину.

"Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Их имена навечно вписаны в историю Украины. Их подвиг навечно запечатлен в летописи нашей независимости", - подчеркнул Сырский.