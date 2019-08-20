На День независимости украинцы будут отдыхать три дня

Для работников с пятидневной рабочей неделей в связи с празднованием Дня независимости будет три выходных дня подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в субботу, 24 августа, на который выпадает День Независимости Украины, переносится на понедельник, 26 августа.

Отметим, в августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников День Независимости Украины является важным для 22% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.