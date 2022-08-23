День Независимости в Киеве: список правил и ограничений

Транспорт

Транспорт в Киеве 24 августа будет работать по сокращенному графику: с 06:00 до 21:00. Речь идет как о наземном транспорте, так и о метро.

Комендантский час

Комендантский час в Киеве на День Независимости ужесточать не планируют. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Массовые мероприятия

Как сообщили в КГГА, проведение массовых мероприятий на День Независимости в Киеве запрещено, поскольку "враг непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и прежде всего должны позаботиться о безопасности".

Рекомендации от КГГА

Киевлян призывают быть бдительными и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Фото: укрытия в Киеве (скриншот)

"В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины", - предупреждают в КГГА.

Ограничение работы

До 26 августа территориальные центры социального обслуживания будут частично работать удаленно, а ЦНАПы Киева до 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов.

Кроме того, по информации РБК-Украина, на период праздников сотрудников правительственного квартала просят работать удаленно.