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День Независимости в Киеве: список правил и ограничений

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Киев, Вторник 23 августа 2022 12:09
День Независимости в Киеве: список правил и ограничений Фото: Киев готовится ко Дню Независимости (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

День Независимости Украины 2022 в Киеве пройдет без парада и с ограничениями. При этом время комендантского часа останется неизменным.

Подробнее о том, какие ограничения будут действовать на День Независимости 2022 в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Транспорт

Транспорт в Киеве 24 августа будет работать по сокращенному графику: с 06:00 до 21:00. Речь идет как о наземном транспорте, так и о метро.

Комендантский час

Комендантский час в Киеве на День Независимости ужесточать не планируют. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Массовые мероприятия

Как сообщили в КГГА, проведение массовых мероприятий на День Независимости в Киеве запрещено, поскольку "враг непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и прежде всего должны позаботиться о безопасности".

Рекомендации от КГГА

Киевлян призывают быть бдительными и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

День Независимости в Киеве: список правил и ограничений

Фото: укрытия в Киеве (скриншот)

"В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины", - предупреждают в КГГА.

Ограничение работы

До 26 августа территориальные центры социального обслуживания будут частично работать удаленно, а ЦНАПы Киева до 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов.

Кроме того, по информации РБК-Украина, на период праздников сотрудников правительственного квартала просят работать удаленно.

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Киев День независимости Украины Комендантский час
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