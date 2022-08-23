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День Незалежності в Києві: список правил і обмежень

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 12:09
День Незалежності в Києві: список правил і обмежень Фото: Київ готується до Дня Незалежності (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

День Незалежності України 2022 у Києві пройде без параду і з обмеженнями. При цьому час комендантської години залишиться незмінним.

Детальніше про те, які обмеження будуть діяти на День Незалежності 2022 в Києві - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Транспорт

Транспорт у Києві 24 серпня працюватиме за скороченим графіком: з 06:00 до 21:00. Йдеться як про наземний транспорт, так і про метро.

Комендантська година

Комендантську годину в Києві на День Незалежності посилювати не планують. Вона діятиме з 23:00 до 05:00.

Масові заходи

Як повідомили в КМДА, проведення масових заходів на День Незалежності в Києві заборонено, оскільки "ворог непередбачуваний, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію і перш за все повинні подбати про безпеку".

Рекомендації від КМДА

Киян закликають бути пильними і в разі повітряної тривоги направлятися в укриття.

День Незалежності в Києві: список правил і обмежень

Фото: уриття в Києві (скріншот)

"Найближчими днями можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об'єктах, об'єктах оборонної промисловості, критичній інфраструктурі та розташованих поруч житлових масивах, а також об'єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", - попереджають в КМДА.

Обмеження роботи

До 26 серпня територіальні центри соціального обслуговування будуть частково працювати віддалено, а ЦНАПи Києва до 25 серпня будуть працювати тільки на видачу готових паспортів.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, на період свят співробітників урядового кварталу просять працювати віддалено.

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Київ День незалежності України Комендантська година
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