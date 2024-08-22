День Незалежності: скільки українців проголосували б "за" на референдумі у 2024 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

Підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень. Вищий цей показник був лише у серпні 2022 року - 87,5%

Близько 50% українців вважають, що за роки незалежності України відбулося скільки позитивного, стільки й негативного. При цьому кожен четвертий (25%) вважає, що позитиву було більше, тоді як для 17% переважав негатив.

Три чверті (76% українців) переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. Причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Всеукраїнський референдум відбувся 1 грудня 1991 року. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. На референдум винесли одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" У референдумі взяли участь 31,2 млн осіб - 84,2% населення України. З них 28,8 млн (90,3%) проголосувала "за".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2024 році більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) та як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. Далі йдуть День Незалежності України 64% і День захисників і захисниць України (58%).