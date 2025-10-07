У день народження Путіна в одному з міст Росії оголосили траур, це обурило пропагандистів

У якутському місті Покровськ Хангаласського району оголосили жалобу з 7 по 9 жовтня за ліквідованими на війні проти України росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть росЗМІ, на одній із вулиць мічта буде приспущено прапори, усі розважальні заходи скасовано, а шкільні заняття розпочнуть із хвилини мовчання.

Зазначається, що про це рішення оголосив мер Покровська Віктор Константинов.

Варто зауважити, що 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначає 73-річчя.

Також за даними ЗМІ, траур було оголошено після приземлення літака з трунами ліквідованих російських окупантів. Однак Константинов не уточнював, скільки саме тіл росіян привезли.

Російські пропагандистські ЗМІ вже відреагували, назвавши рішення Константинова "жорстким політичним кроком" і заявивши, що мер Покровська нібито навмисно оголосив жалобу саме в день народження Путіна

"Чому саме сьогодні, 7 жовтня 2025 року, оголошено триденну жалобу? Що це? Простий збіг, наслідок недосвідченості нового мера Покровська та його команди чи жорстка політична акція від партії", - поскаржилися в одному з російських пропагандистських пабліків у Telegram.