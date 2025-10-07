ua en ru
У день народження Путіна в одному з міст Росії оголосили траур, це обурило пропагандистів

Вівторок 07 жовтня 2025 17:47
У день народження Путіна в одному з міст Росії оголосили траур, це обурило пропагандистів Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Кава

У якутському місті Покровськ Хангаласського району оголосили жалобу з 7 по 9 жовтня за ліквідованими на війні проти України росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть росЗМІ, на одній із вулиць мічта буде приспущено прапори, усі розважальні заходи скасовано, а шкільні заняття розпочнуть із хвилини мовчання.

Зазначається, що про це рішення оголосив мер Покровська Віктор Константинов.

Варто зауважити, що 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначає 73-річчя.

Також за даними ЗМІ, траур було оголошено після приземлення літака з трунами ліквідованих російських окупантів. Однак Константинов не уточнював, скільки саме тіл росіян привезли.

Російські пропагандистські ЗМІ вже відреагували, назвавши рішення Константинова "жорстким політичним кроком" і заявивши, що мер Покровська нібито навмисно оголосив жалобу саме в день народження Путіна

"Чому саме сьогодні, 7 жовтня 2025 року, оголошено триденну жалобу? Що це? Простий збіг, наслідок недосвідченості нового мера Покровська та його команди чи жорстка політична акція від партії", - поскаржилися в одному з російських пропагандистських пабліків у Telegram.

За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1020 осіб. Всього, з початку повномасштабного вторгнення загинули приблизно 1 117 360 осіб.

Також Сили оборони України також знешкодили три танки, шість бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

Російська Федерація Війна в Україні
Новини
