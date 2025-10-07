В день рождения Путина в одном из городов России объявили траур, это возмутило пропагандистов

В якутском городе Покровск Хангаласского района объявили траур с 7 по 9 октября по ликвидированным на войне против Украины россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут росСМИ, на одной из улиц города будут приспущены флаги, все развлекательные мероприятия отменены, а школьные занятия начнут с минуты молчания.

Отмечается, что об этом решении объявил мэр Покровска Виктор Константинов.

Стоит заметить, что 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечает 73-летие.

Также по данным СМИ, траур был объявлен после приземления самолета с гробами ликвидированных российских оккупантов. Однако Константинов не уточнял, сколько именно тел россиян привезли.

Российские пропагандистские СМИ уже отреагировали, назвав решение Константинова "жестким политическим шагом" и заявив, что мэр Покровска якобы намеренно объявил траур именно в день рождения Путина

"Почему именно сегодня, 7 октября 2025 года, объявлен трехдневный траур? Что это? Простое совпадение, следствие неопытности нового мэра Покровска и его команды или жесткая политическая акция от партии", - пожаловались в одном из российских пропагандистских пабликов в Telegram.