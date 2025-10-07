ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В день рождения Путина в одном из городов России объявили траур, это возмутило пропагандистов

Вторник 07 октября 2025 17:47
UA EN RU
В день рождения Путина в одном из городов России объявили траур, это возмутило пропагандистов Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

В якутском городе Покровск Хангаласского района объявили траур с 7 по 9 октября по ликвидированным на войне против Украины россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут росСМИ, на одной из улиц города будут приспущены флаги, все развлекательные мероприятия отменены, а школьные занятия начнут с минуты молчания.

Отмечается, что об этом решении объявил мэр Покровска Виктор Константинов.

Стоит заметить, что 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечает 73-летие.

Также по данным СМИ, траур был объявлен после приземления самолета с гробами ликвидированных российских оккупантов. Однако Константинов не уточнял, сколько именно тел россиян привезли.

Российские пропагандистские СМИ уже отреагировали, назвав решение Константинова "жестким политическим шагом" и заявив, что мэр Покровска якобы намеренно объявил траур именно в день рождения Путина

"Почему именно сегодня, 7 октября 2025 года, объявлен трехдневный траур? Что это? Простое совпадение, следствие неопытности нового мэра Покровска и его команды или жесткая политическая акция от партии", - пожаловались в одном из российских пропагандистских пабликов в Telegram.

По данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1020 человек. Всего, с начала полномасштабного вторжения погибли примерно 1 117 360 человек.

Также Силы обороны Украины также обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы