День медика в Україні: коли свято в 2025 році (точна дата)

День медика в Україні - це особливе свято, коли вшановують лікарів, медсестер, фельдшерів та всіх працівників сфери охорони здоров’я. У 2025 році українці знову матимуть нагоду подякувати тим, хто щодня рятує життя.
РБК-Україна розповідає, коли відзначають День медика 2025, що подарувати і як щиро привітати героїв у білих халатах.
Традиційно День медичних працівників в Україні відзначали у третю неділю червня.
Проте, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змістив дату святкування. Це було зроблено, щоб Україна відзначала професійне свято медиків окремо від деяких пострадянських країн.
Згідно з новим указом, День медичних працівників в Україні святкується 27 липня.
Таким чином, у 2025 році День медика припадає на неділю, 27 липня.
Зазначимо, що 27 липня за церковним календарем - день святого цілителя Пантелеймона, який за фахом був лікарем.
День медика - це нагода висловити щиру вдячність лікарям, медсестрам, фельдшерам, санітарам та всім, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я та життя.
В умовах повномасштабної війни їхня праця набула особливого, героїчного значення. Вони рятують поранених на передовій, працюють у прифронтових зонах, надають допомогу цивільним у тилу, ризикуючи власним життям.
Це свято є визнанням самовідданості, професіоналізму та жертовності людей, які обрали одну з найблагородніших професій. Воно підкреслює їхню незмінну роль у суспільстві та важливість збереження їхнього фізичного та психологічного здоров'я.
Цього дня заведено вітати всіх, хто пов'язаний з медициною, даруючи їм квіти, подарунки або просто висловлюючи слова подяки.
Ось добірка ідей подарунків на День медика, залежно від бюджету та близькості стосунків.
Однак найкращим подарунком для медиків буде наша підтримка, повага та усвідомлення важливості їхньої роботи. Не забувайте про них не лише у свято, а й кожного дня.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Указ Президента України від 13 червня 2023 року № 327/2023 "Про День медичних працівників", Православний церковний календар.