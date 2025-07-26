День медика в Украине: когда праздник в 2025 году (точная дата)

День медика в Украине - это особый праздник, когда чествуют врачей, медсестер, фельдшеров и всех работников сферы здравоохранения. В 2025 году украинцы снова будут иметь возможность поблагодарить тех, кто ежедневно спасает жизни.
РБК-Украина рассказывает, когда отмечают День медика 2025, что подарить и как искренне поздравить героев в белых халатах.
Традиционно День медицинских работников в Украине отмечали в третье воскресенье июня.
Однако, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ, которым сместил дату празднования. Это было сделано, чтобы Украина отмечала профессиональный праздник медиков отдельно от некоторых постсоветских стран.
Согласно новому указу, День медицинских работников в Украине празднуется 27 июля.
Таким образом, в 2025 году День медика приходится на воскресенье, 27 июля.
Отметим, что 27 июля по церковному календарю - день святого целителя Пантелеймона, который по специальности был врачом.
День медика - это возможность выразить искреннюю благодарность врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам и всем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья и жизни.
В условиях полномасштабной войны их труд приобрел особое, героическое значение. Они спасают раненых на передовой, работают в прифронтовых зонах, оказывают помощь гражданским в тылу, рискуя собственной жизнью.
Этот праздник является признанием самоотверженности, профессионализма и жертвенности людей, которые выбрали одну из самых благородных профессий. Он подчеркивает их неизменную роль в обществе и важность сохранения их физического и психологического здоровья.
В этот день принято поздравлять всех, кто связан с медициной, даря им цветы, подарки или просто выражая слова благодарности.
Вот подборка идей подарков на День медика, в зависимости от бюджета и близости отношений.
Однако лучшим подарком для медиков будет наша поддержка, уважение и осознание важности их работы. Не забывайте о них не только в праздник, но и каждый день.
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При написании материала были использованы источники: Указ Президента Украины от 13 июня 2023 года № 327/2023 "О Дне медицинских работников", Православный церковный календарь.