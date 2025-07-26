День медика в Украине: когда праздник в 2025 году (точная дата)

Дата празднования Дня медика в Украине 2025 года

Традиционно День медицинских работников в Украине отмечали в третье воскресенье июня.

Однако, в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ, которым сместил дату празднования. Это было сделано, чтобы Украина отмечала профессиональный праздник медиков отдельно от некоторых постсоветских стран.

Согласно новому указу, День медицинских работников в Украине празднуется 27 июля.

Таким образом, в 2025 году День медика приходится на воскресенье, 27 июля.

Отметим, что 27 июля по церковному календарю - день святого целителя Пантелеймона, который по специальности был врачом.

Значение праздника

День медика - это возможность выразить искреннюю благодарность врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам и всем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья и жизни.

В условиях полномасштабной войны их труд приобрел особое, героическое значение. Они спасают раненых на передовой, работают в прифронтовых зонах, оказывают помощь гражданским в тылу, рискуя собственной жизнью.

Этот праздник является признанием самоотверженности, профессионализма и жертвенности людей, которые выбрали одну из самых благородных профессий. Он подчеркивает их неизменную роль в обществе и важность сохранения их физического и психологического здоровья.

Как поздравить медиков

В этот день принято поздравлять всех, кто связан с медициной, даря им цветы, подарки или просто выражая слова благодарности.

Вот подборка идей подарков на День медика, в зависимости от бюджета и близости отношений.

Набор качественного шоколада, конфет или печенья в форме медицинских символов (сердце, стетоскоп).

Небольшой пакет хорошего зернового кофе или элитного чая, ведь медикам часто нужна энергия.

Блокнот, ручка или стикеры с забавными медицинскими цитатами или рисунками.

Брелок, магнитик или значок с медицинской тематикой.

Термокружка или качественная бутылка для воды, чтобы напитки оставались теплыми или холодными во время долгих смен.

Ароматические свечи, бомбочки для ванны, успокаивающий чай - для снятия стресса после работы.

Бестселлер в жанре художественной литературы или нон-фикшн, не связанный с медициной, для отдыха от рутины.

Руки медиков постоянно подвергаются воздействию антисептиков, поэтому хороший увлажняющий крем будет очень кстати.

Сертификат в кофейню/пекарню на небольшую сумму, чтобы медик мог насладиться любимым напитком или выпечкой.

Сертификат на массаж или SPA-процедуры для полного расслабления и восстановления сил.

Стильная турка, френч-пресс или набор для заваривания элитного чая.

Ортопедическая подушка или подушка для путешествий для комфортного отдыха дома или во время переездов.

Подарочная корзина, собранная индивидуально, с учетом предпочтений: фрукты, деликатесы, качественный алкоголь (если уместно), косметика.

Стильный кошелек, визитница или обложка для документов.

Билеты в театр, на концерт, мастер-класс (например, по рисованию или готовке), что позволит отвлечься от работы.

Однако лучшим подарком для медиков будет наша поддержка, уважение и осознание важности их работы. Не забывайте о них не только в праздник, но и каждый день.