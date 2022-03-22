За день в Луганской области произошло 14 пожаров, повреждены дома и больница, - глава ОГА

По его словам, в Северодонецке российская армия уничтожает оптовые склады с продуктами питания. Но у жителей проблем с едой не будет, поскольку в городе отлажены поставки продуктов. Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Рубежное.

"Вчера в течение дня огонь в Рубежном почти не прекращался. По несколько раз спасатели и скорая получали вызовы, пытались выехать по указанным адресам, но обстрелы не позволяли оперативно добраться до пострадавших", - рассказал Гайдай.

В некоторые места спасатели и медки не могли попасть часами, потому что взрывы снарядов не утихали.

"Когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют - уничтожать город: разрушают дома, школы, больницы. Впрочем, мы спасаем раненых и стараемся каждый день эвакуировать желающих", - добавил глава ОГА.