За день у Луганській області сталося 14 пожеж, пошкоджено будинки та лікарню, - голова ОДА

За його словами, в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування. Але у жителів проблем з їжею не буде, оскільки в місті налагоджені поставки продуктів. Крім того, окупанти продовжують тероризувати Рубіжне.

"Вчора протягом дня вогонь у Рубіжному майже не припинявся. По кілька разів рятувальники і швидка отримували виклики, намагалися виїхати за вказаними адресами, але обстріли не дозволяли оперативно дістатися до постраждалих", - розповів Гайдай.

В деякі місця рятувальники і медки не могли потрапити годинами, тому що вибухи снарядів не вщухали.

"Коли бліцкригу в Рубіжному у росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють - знищувати місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих", - додав голова ОДА.