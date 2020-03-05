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За день коронавирусом во Франции заразились 138 человек

Новости » В мире     05.03.2020 - 21:38
За день коронавирусом во Франции заразились 138 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Общее число зараженных достигло 423 человек

Франция заявила о 138 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что указанное количество заражений произошло всего за один день. Общее количество инфицированных в стране достигло 423 человек.

Больше всего случаев зафиксирована на севере Франции в департаменте Уаза - 105. Еще 49 человек заразились в Верхней Савойе в восточной части страны, 20 - в Морбиане на западе Франции. Еще 13 случаев связаны с групповой поездкой в Египет. Также, несколько десятков заражений связаны с собранием евангелистов в Мюлузе, в Верхнем и Нижнем Рейне.

Также сообщается о 7 смертельных случаях. По словам министра здравоохранения Франции Жерома Саломона, погибшие - 6 мужчин и одна женщина.

"Из 7 смертей все были пожилыми и с серьезными патологиями. Это то же, что мы наблюдаем в Италии", - заявил Саломон.

Еще 23 человека находятся в интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны.

В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса ВОЗ: коронавирус угрожает каждой стране
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