ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За день коронавірусом у Франції заразилися 138 людей

Новини » В світі     05.03.2020 - 21:38
За день коронавірусом у Франції заразилися 138 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Загальна кількість інфікованих досягла 423 осіб

Франція заявила про 138 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що зазначена кількість заражень відбулася всього за один день. Загальна кількість інфікованих в країні досягла 423 осіб.

Найбільше випадків зафіксовано на півночі Франції у департаменті Уаза - 105. Ще 49 осіб заразилися у Верхній Савойї в східній частині країни, 20 - в Морбіані на заході Франції. Ще 13 випадків пов'язані з груповою поїздкою в Єгипет. Також, кілька десятків заражень пов'язані зі зборами євангелістів в Мюлузі, у Верхньому та Нижньому Рейні.

Також повідомляється про 7 смертельних випадків. За словами міністра охорони здоров'я Франції Жерома Саломона, загиблі - 6 чоловіків і одна жінка.

"Зі 7 смертей всі були похилими з серйозними патологіями. Це те, що ми спостерігаємо в Італії", - заявив Саломон.

Ще 23 людини знаходяться в інтенсивній терапії у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу COVID-19 представляє загрозу для кожної країни.

В Італії зафіксували понад 40 нових смертей від коронавірусу ВООЗ: коронавірус загрожує кожній країні
Новини України КоронавірусФранція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся