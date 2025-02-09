День контрастів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 10 лютого, в Україні очікується день контрастів. В деяких регіонах вдень буде стояти мороз, а на Закарпатті навпаки, буде тепло, до +8°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.
Погода в Україні 10 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Останніми днями погоду в Україні визначає поле дуже високого атмосферного тиску. Таке буває досить рідко.
Зокрема, початок лютого в Україні ознаменувався морозом і снігом. Але з початку поточного тижня опадів практично не було, за винятком Криму, де пролітав сніг.
Зазначимо, що раніше синоптики прогнозували, що погода в лютому в Україні буде теплішою, ніж у попередні роки. І загалом зима в Україні буде не надто суворою.
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