День Києва: скільки киян збираються відзначати свято цьогоріч

Рівно половина опитаних (50%) заявили, що планують святкувати День Києва, тоді як 47% не мають таких намірів.

Найпопулярнішими форматами відзначення для киян стали:

прогулянки містом, парками чи історичними місцями (56%);

зустрічі із родиною або друзями (53%).

Під час опитування також з'ясували ставлення містян до благоустрою. Майже 80% респондентів підтримали ініціативу створення безбар’єрного громадського простору із фонтаном. Цю зону пропонують облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі виключно за кошти меценатів.

Соціологічне дослідження проводилося до Дня Києва 2026 року, під час якого було опитано 1200 мешканців міста. Традиційно День Києва відзначається щороку в останню неділю травня.

Як у 2026 році відзначатимуть День Києва

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 та 31 травня до Дня Києва у столиці організують серію безкоштовних екскурсій. Для мешканців міста та туристів підготували маршрути Старим Києвом, Подолом, а також Михайлівським Золотоверхим і Флорівським монастирями.

Учасникам обіцяють не лише прогулянки знаковими місцями, а й унікальні враження: спуск до старовинного монастирського льоху, підйом на закриту дзвіницю та цікаві історії про київських масонів і українське бароко.