День Киева: сколько киевлян собираются отмечать праздник в этом году

Ровно половина опрошенных (50%) заявили, что планируют праздновать День Киева, тогда как 47% не имеют таких намерений.

Самыми популярными форматами празднования для киевлян стали:

прогулки по городу, паркам или историческим местам (56%);

встречи с семьей или друзьями (53%).

Во время опроса также выяснили отношение горожан к благоустройству. Почти 80% респондентов поддержали инициативу создания безбарьерного общественного пространства с фонтаном. Эту зону предлагают обустроить на месте бывшего памятника Ленину на Бессарабской площади исключительно за средства меценатов.

Социологическое исследование проводилось ко Дню Киева 2026 года, во время которого было опрошено 1200 жителей города. Традиционно День Киева отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Как в 2026 году будут отмечать День Киева

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 и 31 мая ко Дню Киева в столице организуют серию бесплатных экскурсий. Для жителей города и туристов подготовили маршруты по Старому Киеву, Подолу, а также Михайловскому Златоверхому и Флоровскому монастырям.

Участникам обещают не только прогулки по знаковым местам, но и уникальные впечатления: спуск в старинный монастырский погреб, подъем на закрытую колокольню и интересные истории о киевских масонах и украинском барокко.