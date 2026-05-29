День Києва: скільки киян збираються відзначати свято цьогоріч

16:10 29.05.2026 Пт
2 хв
Які формати відзначення свята найпопулярніші серед містян?
aimg Валерій Ульяненко
День Києва: скільки киян збираються відзначати свято цьогоріч Фото: День Києва цьогоріч планує святкувати половина містян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Відзначати День міста цього року планують далеко не всі кияни. Найпопулярнішим форматом святкування стали прогулянки столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рівно половина опитаних (50%) заявили, що планують святкувати День Києва, тоді як 47% не мають таких намірів.

Найпопулярнішими форматами відзначення для киян стали:

  • прогулянки містом, парками чи історичними місцями (56%);
  • зустрічі із родиною або друзями (53%).

Під час опитування також з'ясували ставлення містян до благоустрою. Майже 80% респондентів підтримали ініціативу створення безбар’єрного громадського простору із фонтаном. Цю зону пропонують облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі виключно за кошти меценатів.

Соціологічне дослідження проводилося до Дня Києва 2026 року, під час якого було опитано 1200 мешканців міста. Традиційно День Києва відзначається щороку в останню неділю травня.

Як у 2026 році відзначатимуть День Києва

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 та 31 травня до Дня Києва у столиці організують серію безкоштовних екскурсій. Для мешканців міста та туристів підготували маршрути Старим Києвом, Подолом, а також Михайлівським Золотоверхим і Флорівським монастирями.

Учасникам обіцяють не лише прогулянки знаковими місцями, а й унікальні враження: спуск до старовинного монастирського льоху, підйом на закриту дзвіницю та цікаві історії про київських масонів і українське бароко.

Напередодні святкування мер столиці Віталій Кличко також відзначив видатних киян державними нагородами, званнями та подяками. Звання "Почесний громадянин міста Києва" отримали, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко, а також науковці, митці, медики й освітяни.

Загалом нагороди вручили 40 мешканцям столиці, ще 12 працівників освітньої сфери отримали подяки міського голови.

