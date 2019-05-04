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За день по Израилю из сектора Газа выпустили 220 ракет


Часть ракет были перехвачены

Из сектора Газа по Израилю за день выпустили около 220 ракет. Об этом пишет местное издание 9tv.co.il со ссылкой на пресс-службу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

Такие данные издание опубликовало по состоянию на 19:17. В частности. одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом. Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", но некоторые достигли земли.

"Новый сигнал воздушной тревоги в поселках, прилегающих к Газе. К этому часу по Израилю выпущено порядка 220 ракет", - говорится в сообщении. 

Как сообщают в ЦАХАЛе, к этому времени ударам с воздуха подверглись 120 объектов ХАМАСа. В последние часы уничтожен ракетный завод ХАМАСа, находящийся под землей. Обстрелян штаб хамасовского батальона Бурейдж, в котором находились и мощности по производству боевого инвентаря. В числе прочего самолеты ВВС сровняли с землей шестиэтажное здание, в котором находились офисы военной разведки и службы внутренней безопасности ХАМАСа, а также департамент по делам палестинских заключенных в Израиле.

Ранее сообщалось, что Израильские власти закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля. 

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