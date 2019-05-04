Израиль закрыл переходы на границе с сектором Газа

Фото: ракетный обстрел (twitter.com/njslea)

Пока неизвестно как долго переходы останутся закрытыми

Израильские власти закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает Times of Israel.

Пока неизвестно как долго переходы останутся закрытыми. Отметим, армия обороны Израиля нанесла удары по 70 объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожила один подземный туннель, прорытый боевиками "Исламского джихада".

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты. Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля. Также в Палестине заявили, что запуск ракет был мерами в ответ на обстрел нескольких объектов ХАМАС.