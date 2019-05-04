За день по Ізраїлю з сектора Газа випустили 220 ракет

З сектора Газа Ізраїля за день випустили близько 220 ракет. Про це пише місцеве видання 9tv.co.il з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Такі дані видання опублікувало станом на 19:17. Зокрема. одна з ракет впала в Сдероті поруч з дитячим садком. Частина з них була перехоплена системою ПРО "Залізний купол", але деякі досягли землі.

"Новий сигнал повітряної тривоги в селищах, прилеглих до Гази. До цієї години по Ізраїлю було випущено близько 220 ракет", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в Цахалі, до цього часу ударам з повітря піддалися 120 об'єктів Хамасу. В останні години знищений ракетний завод Хамасу, який знаходиться під землею. Обстріляний штаб хамасовского батальйону Бурейдж, в якому знаходилися і потужності по виробництву бойового інвентарю. У числі іншого літаки ВПС зрівняли з землею шестиповерхову будівлю, в якій знаходилися офіси військової розвідки і служби внутрішньої безпеки Хамасу, а також департамент у справах палестинських ув'язнених в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїльські власті закрили всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектора Газа у бік Ізраїлю.