День Іоана Золотоустого: ПЦУ пояснила, як адвокат став святителем і потрапив у вигнання

Коли Іоан отримав почесний титул "Золотоустий"

Українцям розповіли, що Іоан Золотоустий - особливий святий:

один із найбільших учителів християнства;

неперевершений проповідник;

видатний мислитель;

єдиний, кому за всю історію Церкви засвоїли почесний титул "Золотоустий".

"Причому ще під час Халкидонського Собору в V столітті", - уточнили в ПЦУ.

Іоана Золотоустого шанують також як святителя та архієпископа Константинопольського.

"Пам'ятаючи й про те, що саме він уклав чин Божественної літургії, яку ми нині називаємо його ім'ям і частіше за інші звершуємо у храмах", - зауважили у ПЦУ.

Життєвий шлях Іоана Золотоустого

Святитель Іоан жив у 347-407 роках.

Його життєвий шлях був дуже непростий, адже чоловік зазнав багато поневірянь і страждань.

Зокрема й через підступи своїх же співбратів у служінні.

Він був "відлучений від Церкви", його оголошували єретиком, чаклуном і злодієм.

Іоана навіть заслали на край імперії, щоби ізолювати його божественний дар - полум’яне богонатхненне слово, найстрашнішу для беззаконників зброю.

Родина, освіта й праця Іоана Золотоустого

Іоан Золотоустий походив з Антіохії - тодішньої столиці Сирії, одного з головних міст Римської імперії. Зі знатної родини.

Він отримав блискучу різнобічну освіту та християнське виховання.

Спочатку певний час працював адвокатом, однак потім - прийняв чернецтво і священство.

"Сталося це під впливом його друга дитинства - Василія, який раніше за Іоана прийняв чернецтво і якого ми нині шануємо як святителя Василія Великого", - повідомили у ПЦУ.

Як святий Іоан здобув пошану серед людей

Щоби краще пізнати Бога, Іоан досконало і вдумливо вивчав Священне Писання, щиро молився, упокорював своє тіло, усамітнювався.

"Коли він повернувся до рідної Антіохії, його рукоположили у диякони, а пізніше - у пресвітери", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що серед людей святий Іоан здобув велику пошану як проповідник та церковний оратор.

"Його переконливим, натхненним і повчальним словом утішалися всі слухачі. Він був неперевершеним, мудрим вчителем християнської науки", - констатували у ПЦУ.

Коли святитель Іоан став архієпископом

У 398 році в храмі Святої Софії Царгородської святитель Іоан був рукоположений у сан архієпископа на Константинопольську кафедру.

Уточнюється, що "святий не бажав цього підвищення та не хотів розлучатися зі своєю батьківщиною".

Знаючи це, сановники імператора Аркадія, який прагнув бачити на патріаршому престолі чудового оратора, виманили Іоана за місто (під приводом відвідання святих місць), посадили в колісницю та проти волі привезли до столиці.

Там Аркадій "особисто у багряній палаті імператорського палацу повідомив свою волю".

13 листопада - день вшанування пам'яті святителя Іоана Золотоустого (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Хто і чому не схвалював діяльності святителя

Правління на найвищому церковному престолі імперії у Константинополі Іоан Золотоустий почав із радикальних кроків, обумовлених його любов'ю до аскетичного способу життя:

влаштував перевірку використання церковних фінансів;

скоротив видатки на утримання єпископської резиденції;

скасував урочисті прийоми єпископів, бенкети тощо;

розпорядився продавати коштовні речі і на ці гроші побудувати лікарні, сиротинці.

"Він насамперед турбувався про допомогу людям і спасіння їхніх душ, заперечував і викривав пороки тогочасного суспільства", - пояснили у ПЦУ.

Тож цілком зрозуміло, що влада, заможна частина імперської столиці та деяке духовенство - не схвалювали такої діяльності святителя.

За деякий час невдоволені організували проти нього "собор", який під надуманим приводом "позбавив" святителя кафедри й сану.

Як Іоан Золотоустий завершив свій земний шлях

Іоана Золотоустого кілька разів відправляли у вигнання.

Зрештою, в далекому від Константинополя місті Комани (перебуваючи у вигнанні), у вересні 407 року святий угодник Божий віддав свою душу Господу.

Перед смертю його останніми словами були: "Слава Богу за все!".

Богословська спадщина святителя Іоана Золотоустого

Святитель Іоан Золотоустий залишив таку багату богословську спадщину, як жоден з інших отців Церкви.

Його твори високо цінувалися ще в V столітті - мали велику популярність у християнському світі.

За грецьким часословом, усіх творінь Золотоустого - що дійшли до нашого часу - налічується 1447 (і 244 листів).

Найбільше залишилось його церковних бесід і проповідей, які вражають своєю стрункістю, глибиною думки та різноманітністю змісту.

Серед видатних творів святителя - також його тлумачення Священного Писання.

У них святий Іоан Золотоустий вдало поєднує:

богословське пояснення біблійних текстів;

наведення прикладів і моральних настанов про те, як це вчення застосовувати вірним у повсякденному житті.

"Вшануймо сердечною молитвою великого вчителя християнства, натхненного проповідника, справжнього цілителя людських душ - святителя Іоана Золотоустого. Покладімо на серце його святий приклад життя, його непорушну віру і надію на Бога. Святителю, отче Іоане Золотоустий, моли Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.