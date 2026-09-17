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Їм було 12, 10 і 9 років: ПЦУ нагадала трагічну історію Віри, Надії та Любові

12:44 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Їм було 12, 10 і 9 років: ПЦУ нагадала трагічну історію Віри, Надії та Любові 17 вересня - день пам'яті Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сьогодні, 17 вересня, Православна Церква України вшановує пам'ять святих сестер-мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Де і коли жила Софія з доньками

Українцям нагадали, що сьогодні Церква у молитві вшановує пам'ять:

  • святих сестер-мучениць Віри, Надії та Любові;
  • їхньої матері Софії.

Уточнюється, що вони "постраждали в Римі близько 137 року, за часів царювання жорстокого до християн імператора Адріана".

Що відомо про загибель юних дівчат

У ПЦУ розповіли, що Софія сповідувала християнську віру, була вдовою.

У благочесному шлюбі вона народила трьох дочок, яким дала імена, відповідні трьом християнським чеснотам:

  • старшу назвала Вірою;
  • середню доньку - Надією;
  • молодшу - Любов'ю.

"Після раптової смерті чоловіка, Софія продовжувала жити побожно, прагнучи привчити дочок виявляти у житті ті чесноти, імена яких вони носили", - повідомили у ПЦУ.

Однак "тихе життя благочестивої родини, яка сповідувала християнську віру, в очах суворого деспота-імператора здавалося загрозою для послуху та поклоніння йому ж самому".

Вірянам нагадали, що юним мученицям було 12, 10 і 9 років, коли "за наказом імператора їх разом з матір'ю привели на суд до правителя".

"Вони не приховували своєї віри, відкрито сповідували її та прославляли Господа нашого Ісуса Христа", - наголосили у ПЦУ.

Зазначається, що цар-язичник:

  • спочатку спробував змусити їх засумніватися у своїй вірі (схилити до ідолопоклонства);
  • потім - перейшов до погроз;
  • ще пізніше - до страшних знущань і катувань.

"Усіх трьох дітей по черзі жорстоко мучили і стратили на очах у матері", - констатували у ПЦУ.

Їм було 12, 10 і 9 років: ПЦУ нагадала трагічну історію Віри, Надії та Любові17 вересня - день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як завершила свій шлях Софія

"Софії дозволили поховати дітей, як вияв милості правителя, адже навіть останні почесті не завжди можна було віддавати спочилим християнам в той час, щоби не накликати на себе гнів тирана", - повідомили у ПЦУ.

Передання стверджує, що згорьована матір Софія:

  • вивезла тіла Віри, Надії та Любові за межі міста Рима;
  • поховала їх на пагорбі;
  • три дні була на могилі своїх дітей - "допоки там і сама не віддала у руки Творця свою душу".

"Святі мучениці Віро, Надіє та Любове і мудра мати їхня Софіє, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні свята вересня за календарем ПЦУ.

Крім того, ми пояснювали, як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто.

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