Їм було 12, 10 і 9 років: ПЦУ нагадала трагічну історію Віри, Надії та Любові
Сьогодні, 17 вересня, Православна Церква України вшановує пам'ять святих сестер-мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Де і коли жила Софія з доньками
Українцям нагадали, що сьогодні Церква у молитві вшановує пам'ять:
- святих сестер-мучениць Віри, Надії та Любові;
- їхньої матері Софії.
Уточнюється, що вони "постраждали в Римі близько 137 року, за часів царювання жорстокого до християн імператора Адріана".
Що відомо про загибель юних дівчат
У ПЦУ розповіли, що Софія сповідувала християнську віру, була вдовою.
У благочесному шлюбі вона народила трьох дочок, яким дала імена, відповідні трьом християнським чеснотам:
- старшу назвала Вірою;
- середню доньку - Надією;
- молодшу - Любов'ю.
"Після раптової смерті чоловіка, Софія продовжувала жити побожно, прагнучи привчити дочок виявляти у житті ті чесноти, імена яких вони носили", - повідомили у ПЦУ.
Однак "тихе життя благочестивої родини, яка сповідувала християнську віру, в очах суворого деспота-імператора здавалося загрозою для послуху та поклоніння йому ж самому".
Вірянам нагадали, що юним мученицям було 12, 10 і 9 років, коли "за наказом імператора їх разом з матір'ю привели на суд до правителя".
"Вони не приховували своєї віри, відкрито сповідували її та прославляли Господа нашого Ісуса Христа", - наголосили у ПЦУ.
Зазначається, що цар-язичник:
- спочатку спробував змусити їх засумніватися у своїй вірі (схилити до ідолопоклонства);
- потім - перейшов до погроз;
- ще пізніше - до страшних знущань і катувань.
"Усіх трьох дітей по черзі жорстоко мучили і стратили на очах у матері", - констатували у ПЦУ.
17 вересня - день пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Як завершила свій шлях Софія
"Софії дозволили поховати дітей, як вияв милості правителя, адже навіть останні почесті не завжди можна було віддавати спочилим християнам в той час, щоби не накликати на себе гнів тирана", - повідомили у ПЦУ.
Передання стверджує, що згорьована матір Софія:
- вивезла тіла Віри, Надії та Любові за межі міста Рима;
- поховала їх на пагорбі;
- три дні була на могилі своїх дітей - "допоки там і сама не віддала у руки Творця свою душу".
"Святі мучениці Віро, Надіє та Любове і мудра мати їхня Софіє, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.
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