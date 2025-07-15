День Хрещення Русі-України: традиції, суть свята і красиві привітання

15 липня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят - День Хрещення Русі-України. Ця дата, що нерозривно пов'язана з іменем святого рівноапостольного Великого князя Володимира, є фундаментальною для формування нашої національної ідентичності, культури та духовності.

РБК-Україна розповідає про суть і значення свята, а також пропонує кілька красивих привітань з цим днем.

День Хрещення Русі-України: значення свята

День Хрещення Русі-України відзначає історичну подію 988 року, коли князь Володимир Великий прийняв рішення про запровадження християнства як державної релігії.

Це був не просто релігійний акт, а цивілізаційний вибір, який визначив подальший шлях Київської Русі.

Інтеграція в Європу

Прийняття християнства за візантійським обрядом відкрило Русі широкі культурні, політичні та економічні зв'язки з високорозвиненою Візантійською імперією та іншими європейськими державами. Це поклало край ізоляції та сприяло входженню до європейського культурного простору.

Культурний розквіт

Християнство дало потужний поштовх розвитку писемності (завдяки кирилиці), освіти, архітектури, іконопису, літератури та музики. Храми та монастирі стали центрами знань і мистецтва.

Зміцнення державності

Єдина релігія сприяла об'єднанню розрізнених слов'янських племен під єдиною князівською владою, що посилило централізацію та стабільність держави.

Духовний розвиток

Запровадження християнських моральних та етичних норм вплинуло на всі аспекти життя суспільства, формуючи нову систему цінностей.

Особистість князя Володимира, якого Церква вшановує як рівноапостольного (тобто рівного апостолам у поширенні віри), є символом мудрого правителя та будівничого, чиє рішення на століття визначило духовну та культурну долю українського народу.

Традиції Дня Хрещення Русі-України

Цього дня традиційно у всіх православних храмах України проводяться святкові літургії та молебні на честь святого Володимира та події Хрещення Русі. Віряни моляться за мир в Україні, її захисників та народ.

Також сьогодні проводяться лекції, виставки, конференції, присвячені історії Хрещення Русі, її впливу на українську культуру та роль князя Володимира.

Оскільки це також День Української Державності, відбуваються офіційні заходи, присвячені історії українського державотворення.

До повномасштабного вторгнення у великих містах, особливо у Києві, відбувалися урочисті хресні ходи та концерти на честь духовної єдності.

Красиві привітання з Днем Хрещення Русі-України

У цей знаменний день привітайте своїх близьких та знайомих.

Привітання у прозі

З Днем Хрещення Русі-України! Нехай це величне свято нагадує нам про силу віри, міцність духу та мудрість предків. Бажаю миру, злагоди та процвітання нашій Батьківщині, а вашій родині - міцного здоров'я, любові та благополуччя під мирним небом!

Від щирого серця вітаю з одним із найважливіших свят для нашої ідентичності – Днем Хрещення Русі-України та Днем святого рівноапостольного князя Володимира! Нехай світло християнської віри завжди осяює ваш шлях, даруючи надію, доброту та незламну віру в Перемогу світла над темрявою.

Вітаю з Днем Хрещення Русі-України! Нехай це свято стане джерелом натхнення для нових звершень, зміцнить нашу віру та об'єднає нас у любові до рідної землі. Бажаю міцності духу, злагоди в родині та світлого майбутнього!

З Днем Хрещення Русі-України! Нехай це велике свято надихає тебе на добрі справи, зміцнює віру та приносить мир і злагоду у твою родину.

З Днем Хрещення Русі-України! Бажаю душевного спокою, мудрості та світлої надії. Нехай віра об'єднує нас і веде до нових звершень на благо рідної України!

Від щирого серця вітаю з Днем Хрещення Русі-України та Днем святого рівноапостольного князя Володимира! Нехай світло християнської віри осяває ваш шлях, даруючи добробут, злагоду та незламну віру в перемогу світла над темрявою.

Привітання у віршах

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе тобі любов і примирення!

З Днем хрещення Русі-України вітаю,

Життя довгого й щасливого бажаю,

Нехай все, про що мріяв(ла), збувається,

А лихе все - позаду лишається.

***

З Днем Хрещення Русі, зі світлим святом,

Хай віра в серці пророста!

Господь хай дарує щастя багато,

І захистить від горя та зла.

***

Злагоди нам, сили й терпіння,

І Перемоги скоріше дождать,

Щоб Україна, як квітка чарівна,

Під мирним небом могла розквітать!

***

Сьогодні згадаєм, як князь Володимир

Приніс нам світло, добро і любов.

Хай Божа опіка буде над миром,

Й щасливою буде Вкраїна знов!

День Хрещення Русі-України є нагадуванням про глибоке історичне та духовне коріння нашої держави, її міць та незламність духу.