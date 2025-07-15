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День Крещения Руси-Украины: традиции, суть праздника и красивые поздравления

Вторник 15 июля 2025 06:05
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День Крещения Руси-Украины: традиции, суть праздника и красивые поздравления Сегодня День Крещения Руси-Украины (картина Петра Андрусива / wikipedia.org)
Автор: Анна Шиканова

15 июля Украина отмечает один из важнейших государственных праздников - День Крещения Руси-Украины. Эта дата, неразрывно связанная с именем святого равноапостольного Великого князя Владимира, является фундаментальной для формирования нашей национальной идентичности, культуры и духовности.

РБК-Украина рассказывает о сути и значении праздника, а также предлагает несколько красивых поздравлений с этим днем.

День Крещения Руси-Украины: значение праздника

День Крещения Руси-Украины отмечает историческое событие 988 года, когда князь Владимир Великий принял решение о введении христианства как государственной религии.

Это был не просто религиозный акт, а цивилизационный выбор, который определил дальнейший путь Киевской Руси.

Интеграция в Европу

Принятие христианства по византийскому обряду открыло Руси широкие культурные, политические и экономические связи с высокоразвитой Византийской империей и другими европейскими государствами. Это положило конец изоляции и способствовало вхождению в европейское культурное пространство.

Культурный расцвет

Христианство дало мощный толчок развитию письменности (благодаря кириллице), образования, архитектуры, иконописи, литературы и музыки. Храмы и монастыри стали центрами знаний и искусства.

Укрепление государственности

Единая религия способствовала объединению разрозненных славянских племен под единой княжеской властью, что усилило централизацию и стабильность государства.

Духовное развитие

Введение христианских моральных и этических норм повлияло на все аспекты жизни общества, формируя новую систему ценностей.

Личность князя Владимира, которого Церковь чтит как равноапостольного (то есть равного апостолам в распространении веры), является символом мудрого правителя и строителя, чье решение на века определило духовную и культурную судьбу украинского народа.

Традиции Дня Крещения Руси-Украины

В этот день традиционно во всех православных храмах Украины проводятся праздничные литургии и молебны в честь святого Владимира и события Крещения Руси. Верующие молятся за мир в Украине, ее защитников и народ.

Также сегодня проводятся лекции, выставки, конференции, посвященные истории Крещения Руси, ее влияния на украинскую культуру и роль князя Владимира.

Поскольку это также День Украинской Государственности, проходят официальные мероприятия, посвященные истории украинского государства.

До полномасштабного вторжения в крупных городах, особенно в Киеве, проходили торжественные крестные ходы и концерты в честь духовного единства.

Красивые поздравления с Днем Крещения Руси-Украины

В этот знаменательный день поздравьте своих близких и знакомых.

Поздравления в прозе

  • С Днем Крещения Руси-Украины! Пусть этот величественный праздник напоминает нам о силе веры, крепости духа и мудрости предков. Желаю мира, согласия и процветания нашей Родине, а вашей семье - крепкого здоровья, любви и благополучия под мирным небом!
  • От всей души поздравляю с одним из важнейших праздников для нашей идентичности - Днем Крещения Руси-Украины и Днем святого равноапостольного князя Владимира! Пусть свет христианской веры всегда озаряет ваш путь, даря надежду, доброту и несокрушимую веру в Победу света над тьмой.
  • Поздравляю с Днем Крещения Руси-Украины! Пусть этот праздник станет источником вдохновения для новых свершений, укрепит нашу веру и объединит нас в любви к родной земле. Желаю крепости духа, согласия в семье и светлого будущего!
  • С Днем Крещения Руси-Украины! Пусть этот великий праздник вдохновляет тебя на добрые дела, укрепляет веру и приносит мир и согласие в твою семью.
  • С Днем Крещения Руси-Украины! Желаю душевного спокойствия, мудрости и светлой надежды. Пусть вера объединяет нас и ведет к новым свершениям на благо родной Украины!
  • От всей души поздравляю с Днем Крещения Руси-Украины и Днем святого равноапостольного князя Владимира! Пусть свет христианской веры озаряет ваш путь, даря благополучие, согласие и несокрушимую веру в победу света над тьмой.

Поздравление в стихах

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе тобі любов і примирення!

З Днем хрещення Русі-України вітаю,

Життя довгого й щасливого бажаю,

Нехай все, про що мріяв(ла), збувається,

А лихе все - позаду лишається.

***

З Днем Хрещення Русі, зі світлим святом,

Хай віра в серці пророста!

Господь хай дарує щастя багато,

І захистить від горя та зла.

***

Злагоди нам, сили й терпіння,

І Перемоги скоріше дождать,

Щоб Україна, як квітка чарівна,

Під мирним небом могла розквітать!

***

Сьогодні згадаєм, як князь Володимир

Приніс нам світло, добро і любов.

Хай Божа опіка буде над миром,

Й щасливою буде Вкраїна знов!

День Крещения Руси-Украины является напоминанием о глубоких исторических и духовных корнях нашего государства, его мощи и несокрушимости духа.

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При написании материала использовались следующие источники: Указ Президента Украины №423/2021 от 24 августа 2021 года, Википедия.

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