В день голосования будут дежурить 10 воздушных судов, - ГСЧС

В день выборов президента Украины будут дежурить десять воздушных судов, которые будут размещены в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве. Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

По его словам, спасатели ГСЧС будут вести круглосуточный мониторинг ситуации на объектах, привлеченных к выборам. Кроме того, они будут дежурить на избирательных участках в составе координационных групп при Национальной полиции, а также будут взаимодействовать с органами власти и службами гражданской защиты.

Напомним, с 28 марта избирательные участки правоохранители возьмут под круглосуточную охрану. В Национальной полиции заявили, что охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что более 400 правоохранителей привлечены к круглосуточной охране почти двухсот окружных избиркомов.

Добавим, что Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине. К обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться свыше 135,4 тысяч правоохранителей, из них более 72,5 тысяч - именно полицейских.