За день эвакуированы еще более 7 тысяч украинцев из осажденных городов, - Зеленский

"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но несмотря на все это, удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичи. И это 7144 причины, чтобы и завтра, и после завтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов.

Мы будем это делать. Мы будем делать все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз", - сказал президент.

Зеленский добавил, что к сожалению, Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 12 марта