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За день эвакуированы еще более 7 тысяч украинцев из осажденных городов, - Зеленский

Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за прошлый день удалось эвакуировать еще более 7 тысяч человек из четырех населенных пунктов. На этих выходных попытки организовать новые гуманитарные коридоры продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но несмотря на все это, удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля, Козаровичи. И это 7144 причины, чтобы и завтра, и после завтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов.

Мы будем это делать. Мы будем делать все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз", - сказал президент.

Зеленский добавил, что к сожалению, Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 12 марта

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за последние дни удалось эвакуировать 100 тысяч украинцев.

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