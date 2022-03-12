За день евакуйовано ще понад 7 тисяч українців з обложених міст, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за минулий день вдалося евакуювати ще понад 7 тисяч людей з чотирьох населених пунктів. Цими вихідними спроби організувати нові гуманітарні коридори продовжаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все це, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і після завтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст.
Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - сказав президент.
Зеленський додав, що на жаль, Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами.
Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 12 березня
Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за останні дні вдалося евакуювати 100 тисяч українців.
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