За день евакуйовано ще понад 7 тисяч українців з обложених міст, - Зеленський

"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все це, вдалося врятувати 7144 людини з Енергодара, Бучі, Гостомеля, Козаровичі. І це 7144 причини, щоб і завтра, і після завтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст.

Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж", - сказав президент.

Зеленський додав, що на жаль, Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 12 березня