За последние дни удалось эвакуировать 100 тысяч украинцев, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние дни удалось эвакуировать около 100 тысяч человек из городов, которые находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов и в осаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
"Одним из самых главных заданий для нас была организация сегодня гуманитарных коридоров - Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им наконец безопасность", - сказал Зеленский.
Людей перевезли в Киев, Полтаву, Днепр, Черкассы, Запорожье, Львов.
Также в четверг удалось доставить гуманитарные грузы - сотни тонн продуктов и медикаментов, добавил президент.
"Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг, к сожалению, хочет просто уничтожить", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что учитывая прошлые дни, всего были эвакуировано около 100 тысяч человек, однако - города Мариуполь и Волноваха сейчас остаются полностью заблокированы российскими войсками.
Напомним, 10 марта заработали шесть гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя, Изюма и Волновахи.
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