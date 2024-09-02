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За день енергетики повернули світло в 19 населених пунктів після обстрілів

Фото: енергетики повернули світло в 19 населених пунктів після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 31 серпня повернули світло 25 тисяч родин у 19 населених пунктах Дніпропетровської та Донецької областей, що були без електрики через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Дніпропетровська область продовжує зазнавати ворожих атак, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. Тут за останню добу енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для майже 23 тисячі родин у 3 населених пунктах, оселі яких були знеструмлені через обстріли напередодні.

У Донецькій області також тривають регулярні обстріли. Вчора ремонтним бригадам вдалося повернути світло понад 2 тисячам родин у 16 населених пунктах прифронтового регіону.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, з початку року під час відновлень енергетики ДТЕК потрапляли під обстріли понад 10 разів. Внаслідок цього трьох співробітників було поранено.

Раніше повідомлялось, що 30 серпня, за день енергетики повернули світло майже 10 тисячам сімей Дніпропетровської та Донецької областей. Вони були без електроенергії через обстріли РФ.

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ДТЕКЕлектроенергія