За день енергетики повернули світло майже 10 тисячам родин після обстрілів, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК вчора, 30 серпня, повернули світло у домівки майже 10 тисяч родин Дніпропетровської та Донецької областей, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Ріната Ахметова.

Південь Дніпропетровської області постійно страждає від ворожих ударів, внаслідок чого руйнується мережеве обладнання. Тут 30 серпня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло у понад 6,7 тисячі осель в 4 населених пунктах області.

Тим часом Донецька область залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри усі виклики та небезпеку за добу енергетикам вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки понад 2,7 тисячі родин.



В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.



Нагадаємо, з початку року під час відновлень енергетики ДТЕК потрапляли під обстріли понад 10 разів. Внаслідок цього трьох співробітників було поранено.