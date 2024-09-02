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За день энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов после обстрелов

Фото: энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 31 августа вернули свет 25 тысяч семей в 19 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Днепропетровская область продолжает подвергаться враждебным атакам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Здесь за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для почти 23 тысячи семей в 3 населенных пунктах, дома которых были обесточены из-за обстрелов накануне.

В Донецкой области также продолжаются регулярные обстрелы. Вчера ремонтным бригадам удалось вернуть свет более 2 тысяч семей в 16 населенных пунктах прифронтового региона.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.

Ранее сообщалось, что 30 августа за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

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ДТЭКЭлектроэнергия