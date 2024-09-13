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День буде без відключень: "Укренерго" не вводитиме графіки на 14 вересня

П'ятниця 13 вересня 2024 18:13
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День буде без відключень: "Укренерго" не вводитиме графіки на 14 вересня Ілюстративне фото: "Укренерго" не вводитиме графіки на 14 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у суботу, 14 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 10:00 до 16:00.

Варто зауважити, що вчора, 12 вересня, в період з 13:00 до 00:00 екстрено були повернуті графіки стабілізаційних відключень. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Відключення світла в Україні

У 2024 році Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Після весняних ударів Росії по енергетиці понад 80% генераційних потужностей України було знищено, і ситуація з відключеннями залишалася складною. Через це в Україні були запроваджені як аварійні, так і планові відключення електроенергії

У липні запустили два енергоблоки на АЕС, але після ударів 26 серпня знову ввели графіки відключень. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.

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Графіки відключення світла Укренерго
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