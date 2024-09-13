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День будет без отключений: "Укрэнерго" не будет вводить графики на 14 сентября

Пятница 13 сентября 2024 18:13
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День будет без отключений: "Укрэнерго" не будет вводить графики на 14 сентября Иллюстративное фото: "Укрэнерго" не будет вводить графики на 14 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в субботу, 14 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 14 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 10:00 до 16:00.

Следует отметить, что вчера, 12 сентября, в период с 13:00 до 00:00 экстренно были возвращены графики стабилизационных отключений. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Отключение света в Украине

В 2024 году Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

После весенних ударов России по энергетике более 80% генерационных мощностей Украины были уничтожены, и ситуация с отключениями оставалась сложной. Поэтому в Украине были введены как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

В июле запустили два энергоблока на АЭС, но после ударов 26 августа снова ввели графики отключений. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Шмигаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

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Графики отключения света Укрэнерго
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