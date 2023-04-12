День буде дощовим. Синоптик розповіла, в яких регіонах буде найтепліше
Четвер в Україні знову очікується дощовим. Хоча попри дощ найтепліше буде на півдні, заході та в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумська, Полтавській, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні", - розповіла вона.
Як зазначила синоптик, у західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише у Хмельницькій та Рівненській області можливий невеликий дощ.
Як додала Діденко, найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17 градусів.
"На решті території України - свіженько, +9....+12 градусів", - констатувала вона.
Погода в Києві
У четвер, 13-го квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холоднувато, +9, +10 градусів.
Як повідомлялося, до кінця поточного тижня і на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте з понеділка встановиться суха та тепла погода.
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