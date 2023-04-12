День буде дощовим. Синоптик розповіла, в яких регіонах буде найтепліше

Четвер в Україні знову очікується дощовим. Хоча попри дощ найтепліше буде на півдні, заході та в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумська, Полтавській, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, у західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише у Хмельницькій та Рівненській області можливий невеликий дощ.

Як додала Діденко, найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17 градусів.

"На решті території України - свіженько, +9....+12 градусів", - констатувала вона.

Погода в Києві

У четвер, 13-го квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холоднувато, +9, +10 градусів.

Як повідомлялося, до кінця поточного тижня і на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте з понеділка встановиться суха та тепла погода.