ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День буде дощовим. Синоптик розповіла, в яких регіонах буде найтепліше

Новость на русском →
Украина, Середа 12 квітня 2023 14:57
День буде дощовим. Синоптик розповіла, в яких регіонах буде найтепліше Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на четвер (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Четвер в Україні знову очікується дощовим. Хоча попри дощ найтепліше буде на півдні, заході та в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумська, Полтавській, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, у західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише у Хмельницькій та Рівненській області можливий невеликий дощ.

Як додала Діденко, найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17 градусів.

"На решті території України - свіженько, +9....+12 градусів", - констатувала вона.

Погода в Києві

У четвер, 13-го квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холоднувато, +9, +10 градусів.

Як повідомлялося, до кінця поточного тижня і на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте з понеділка встановиться суха та тепла погода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно