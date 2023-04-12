День будет дождливым. Синоптик рассказала, в каких регионах будет теплее всего завтра
Четверг в Украине снова ожидается дождливым. Хотя, несмотря на дождь, теплее всего будет на юге, западе и в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Дожди более интенсивные будут 13 апреля на востоке и северо-востоке - Сумской, Полтавской, а в большинстве областей Украины - дожди пройдут периодические, незначительные", - рассказала она.
Как отметила синоптик, в западных областях будет преобладать, на удивление, сухая погода, только в Хмельницкой и Ровенской области возможен небольшой дождь.
Как добавила Диденко, самой теплой завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и Луганской области, в течение дня +12...+17 градусов.
"На остальной территории Украины - свеженько, +9...+12 градусов", - констатировала она.
Погода в Киеве
В четверг, 13 апреля, в столице местами небольшой дождь и холодновато, +9, +10 градусов.
Как сообщалось, до конца текущей недели и на Пасху в Украине ожидается дождливая погода. Однако с понедельника установится сухая и теплая погода.
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