День бабака. Як з'явилося свято та чи збуваються прогнози українських "синоптиків"

Щороку 2 лютого відзначається День бабака. В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого "метеоролога". За традицією, бабак віщує настання весни, проте насправді свято має глибший сенс.

При підготовці використовувалися: інформація Укргідрометцентру та порталу AccuWeаther, Wikipedia, публікації Суспільного, ТСН, сторінка ХНУ ім. Каразіна в Facebook.

Докладніше про історію та значення свята в Україні, а також наскільки точними є прогнози в День бабака розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.

Звідки взялося свято

День бабака святкують в США з 1887 року. Саме в американському містечку Панксатоні в Пенсильванії з'явилася традиція 2 лютого будити бабака, щоб звірятко "спрогнозувало", коли настане тепло.

Вже 137 років поспіль бабак просинається цього дня від сплячки та люди спостерігають за його поведінкою:

якщо день похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла ;

; якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.

За припущеннями істориків, цю традицію в США привезли переселенці з Німеччини, а в Європі дослухалися до прогнозів тварин ще з часів Римської імперії.

Фото: до "прогнозів" тварин дослухалися в давні часи (pixabay.com)

Існує версія, що римську традицію згодом перейняли християни, адже 2 лютого за григоріанським та новоюліанським календарем церква святкує Стрітення Господнє. Католики цього дня завжди освячують свічки, які мають захистити дім від зими.

В українців на Стрітення також є народна прикмета пов'язана з погодою, бо на "Стрітення зима з весною зустрічаються". Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде. Коли на свято падає сніг та морозно, значить зима "перемогла" і до кінця лютого не відступить.

Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем у наших пращурів з давніх часів. Але всесвітньо відомим та популярним День бабака став у 1993 році з виходом однойменної голлівудської комедії. За сюжетом, герой Білла Мюррея приїхав до Панксатоні знімати репортаж про свято та "застряг" у часі. Кожен день він просинався 2 лютого.

Чому бабак став віщуном погоди

Древні римляни дослухалися до "прогнозу" погоди від їжаків, у Німеччині спостерігали за поведінкою борсуків. Проте коли німці прибули до Америки "синоптиком" для них став бабак, бо їжаки та борсуки там не були поширені.

Першого бабака, що віщував погоду в Панксатоні з XIX століття, звали Філом. З того часу всіх його нащадків називають тим же ім'ям.

Філ мешкає у фамільному будиночку, має персональний сайт, сторінки в соцмережах та представництва по всьому світі. В День бабака в Панксатоні влаштовують святковий банкет та розважальні заходи, квитки на які завжди мають ажіотаж, церемонію "прогнозування" транслюють онлайн.

Фото: святкування в Панксатоні (facebook.com/punxsyphil.innercircle)

Наразі у США та Канаді є 7 відомих бабаків-"метеорологів": Панксатонський Філ, Віартонський Віллі, Стейтен-Айлендський Чак, Шубенакадський Сем, Бальзакський Біллі, Бабак Джимі та Генерал Борегард Лі. Також бабаки "прогнозують" погоду в Австралії.

Українські пухнасті "синоптики"

В Україні винуватцями свята також є бабаки. Вони живуть в різних регіонах. У Харкові – бабак Тимко, у Львові – Мишко та Маруся, а в Києві – Вікентій.

Харківський бабак Тимко знаходиться під опікою лабораторії ХНУ ім. Каразіна. Свято на Харківщині започаткували у 2004 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом. Відтоді змінилося вже 3 покоління звіряток-"синоптиків". Через повномасштабне вторгнення РФ, бабак Тимко III потрапив під окупацію в селі Нестерівка. Восени 2022 населений пункт звільнили, тваринка не постраждала, та знов виконує своє важливе завдання на свято.

Фото: харківський бабак Тимко (facebook.com/Karazin.University)

У Львові бабаків завжди будять на свято Стрітення Господнього. Вони мешкають в Дитячому еколого-натуралістичному центрі.

Домівка столичного бабака Вікентія знаходиться в зоопарку "12 місяців".

Важлива мета свята

В Україні степовий бабак у 2021 році був занесений до Червоної книги як вид, що зникає. Тому головним сенсом свята є привернення уваги до захисту гризунів.

"Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу", – наголошували організатори святкових заходів на День бабака.

Існування бабака пов'язане з цілинами та перелогами, тому збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців, роз'яснили спеціалісти.

Бабак є твариною-символом Луганщини. Його зображення нанесене на герби регіону та Міловського району Луганської області.

Фото: бабак на гербі Луганщини (wikimedia.org)

На території нашої країни потребує особливого захисту Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) – вид гризунів роду бабаків родини вивіркових.

Чи справджуються прогнози в День бабака

Цікаво, що київський бабак Вікентій цьогоріч прокинувся ще до свята. Чотирилапий вийшов зі свого будиночка, почав прогулюватися вольєром.

Як зазначають робітники зоопарку, поки незрозуміло, впаде він знову в сплячку чи ні. Якщо Вікентій більше не захоче спати, то за прикметою це означатиме швидке настання весни.

Бабак Вікентій прокинувся (скриншот сюжету ТСН)

Втім прогнози від бабаків 2 лютого не завжди збуваються. До прикладу, в США спостерігають за прогнозами від "синоптика" Філа з 1886 року і, за статистикою", справджується лише 39% передбачень.

Завідувач біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимир Грубник розповідав Суспільному, що прогнози українського бабака Тимка справджуються на 70-80%. За його словами, хоча прогноз тваринки в 2021 році не збувся, але акція привернула увагу. Того ж року бабаків степових занесли до Червоної книги.

У 2023 році Тимко прогнозував, що весна настане в середині березня. Майже так і сталося, адже за даними порталу AccuWeаther вперше температура повітря перевищила позначку +10 градусів саме 16 березня.

Професійні синоптики кажуть, що поважають свято і воно важливе для привернення уваги до збереження природи, але не для наукових прогнозів.

Торік у День бабака в Українському гідрометцентрі розповіли, що думають з приводу віщувань чотирилапих та опублікували жартівливе фото бабака з підписом "Я гризун, а не метеоролог".

Фото: що синоптики думають про "прогнози" на свято (facebook.com/UkrHMC)

"До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення", – відреагували метеорологи "Укргідрометцентру" на прогноз бабаків 2 лютого минулого року.