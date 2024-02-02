День бабака. Як з'явилося свято та чи збуваються прогнози українських "синоптиків"
Щороку 2 лютого відзначається День бабака. В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого "метеоролога". За традицією, бабак віщує настання весни, проте насправді свято має глибший сенс.
Докладніше про історію та значення свята в Україні, а також наскільки точними є прогнози в День бабака розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.
При підготовці використовувалися: інформація Укргідрометцентру та порталу AccuWeаther, Wikipedia, публікації Суспільного, ТСН, сторінка ХНУ ім. Каразіна в Facebook.
Звідки взялося свято
День бабака святкують в США з 1887 року. Саме в американському містечку Панксатоні в Пенсильванії з'явилася традиція 2 лютого будити бабака, щоб звірятко "спрогнозувало", коли настане тепло.
Вже 137 років поспіль бабак просинається цього дня від сплячки та люди спостерігають за його поведінкою:
- якщо день похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла;
- якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.
За припущеннями істориків, цю традицію в США привезли переселенці з Німеччини, а в Європі дослухалися до прогнозів тварин ще з часів Римської імперії.
Фото: до "прогнозів" тварин дослухалися в давні часи (pixabay.com)
Існує версія, що римську традицію згодом перейняли християни, адже 2 лютого за григоріанським та новоюліанським календарем церква святкує Стрітення Господнє. Католики цього дня завжди освячують свічки, які мають захистити дім від зими.
В українців на Стрітення також є народна прикмета пов'язана з погодою, бо на "Стрітення зима з весною зустрічаються". Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде. Коли на свято падає сніг та морозно, значить зима "перемогла" і до кінця лютого не відступить.
Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем у наших пращурів з давніх часів. Але всесвітньо відомим та популярним День бабака став у 1993 році з виходом однойменної голлівудської комедії. За сюжетом, герой Білла Мюррея приїхав до Панксатоні знімати репортаж про свято та "застряг" у часі. Кожен день він просинався 2 лютого.
Чому бабак став віщуном погоди
Древні римляни дослухалися до "прогнозу" погоди від їжаків, у Німеччині спостерігали за поведінкою борсуків. Проте коли німці прибули до Америки "синоптиком" для них став бабак, бо їжаки та борсуки там не були поширені.
Першого бабака, що віщував погоду в Панксатоні з XIX століття, звали Філом. З того часу всіх його нащадків називають тим же ім'ям.
Філ мешкає у фамільному будиночку, має персональний сайт, сторінки в соцмережах та представництва по всьому світі. В День бабака в Панксатоні влаштовують святковий банкет та розважальні заходи, квитки на які завжди мають ажіотаж, церемонію "прогнозування" транслюють онлайн.
Фото: святкування в Панксатоні (facebook.com/punxsyphil.innercircle)
Наразі у США та Канаді є 7 відомих бабаків-"метеорологів": Панксатонський Філ, Віартонський Віллі, Стейтен-Айлендський Чак, Шубенакадський Сем, Бальзакський Біллі, Бабак Джимі та Генерал Борегард Лі. Також бабаки "прогнозують" погоду в Австралії.
Українські пухнасті "синоптики"
В Україні винуватцями свята також є бабаки. Вони живуть в різних регіонах. У Харкові – бабак Тимко, у Львові – Мишко та Маруся, а в Києві – Вікентій.
Харківський бабак Тимко знаходиться під опікою лабораторії ХНУ ім. Каразіна. Свято на Харківщині започаткували у 2004 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом. Відтоді змінилося вже 3 покоління звіряток-"синоптиків". Через повномасштабне вторгнення РФ, бабак Тимко III потрапив під окупацію в селі Нестерівка. Восени 2022 населений пункт звільнили, тваринка не постраждала, та знов виконує своє важливе завдання на свято.
Фото: харківський бабак Тимко (facebook.com/Karazin.University)
У Львові бабаків завжди будять на свято Стрітення Господнього. Вони мешкають в Дитячому еколого-натуралістичному центрі.
Домівка столичного бабака Вікентія знаходиться в зоопарку "12 місяців".
Важлива мета свята
В Україні степовий бабак у 2021 році був занесений до Червоної книги як вид, що зникає. Тому головним сенсом свята є привернення уваги до захисту гризунів.
"Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу", – наголошували організатори святкових заходів на День бабака.
Існування бабака пов'язане з цілинами та перелогами, тому збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців, роз'яснили спеціалісти.
Бабак є твариною-символом Луганщини. Його зображення нанесене на герби регіону та Міловського району Луганської області.
Фото: бабак на гербі Луганщини (wikimedia.org)
На території нашої країни потребує особливого захисту Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) – вид гризунів роду бабаків родини вивіркових.
Чи справджуються прогнози в День бабака
Цікаво, що київський бабак Вікентій цьогоріч прокинувся ще до свята. Чотирилапий вийшов зі свого будиночка, почав прогулюватися вольєром.
Як зазначають робітники зоопарку, поки незрозуміло, впаде він знову в сплячку чи ні. Якщо Вікентій більше не захоче спати, то за прикметою це означатиме швидке настання весни.
Бабак Вікентій прокинувся (скриншот сюжету ТСН)
Втім прогнози від бабаків 2 лютого не завжди збуваються. До прикладу, в США спостерігають за прогнозами від "синоптика" Філа з 1886 року і, за статистикою", справджується лише 39% передбачень.
Завідувач біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимир Грубник розповідав Суспільному, що прогнози українського бабака Тимка справджуються на 70-80%. За його словами, хоча прогноз тваринки в 2021 році не збувся, але акція привернула увагу. Того ж року бабаків степових занесли до Червоної книги.
У 2023 році Тимко прогнозував, що весна настане в середині березня. Майже так і сталося, адже за даними порталу AccuWeаther вперше температура повітря перевищила позначку +10 градусів саме 16 березня.
Професійні синоптики кажуть, що поважають свято і воно важливе для привернення уваги до збереження природи, але не для наукових прогнозів.
Торік у День бабака в Українському гідрометцентрі розповіли, що думають з приводу віщувань чотирилапих та опублікували жартівливе фото бабака з підписом "Я гризун, а не метеоролог".
Фото: що синоптики думають про "прогнози" на свято (facebook.com/UkrHMC)
"До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення", – відреагували метеорологи "Укргідрометцентру" на прогноз бабаків 2 лютого минулого року.
Раніше в Укргідрометцентрі опублікували прогноз на останній місяць зими. Середня температура в лютому 2024 буде від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптики також підбили підсумки найхолоднішого місяця в Києві – температура в січні була вищою за кліматичну норму.