День сурка. Как появился праздник и сбываются ли прогнозы украинских "синоптиков"

Ежегодно 2 февраля отмечается День сурка. В Украине и многих странах мира люди ждут появления необычного прогноза погоды от пушистого "метеоролога". По традиции, сурок предсказывает наступление весны, однако на самом деле праздник имеет более глубокий смысл.

При подготовке использовались: информация Укргидрометцентра и портала AccuWeаther, Wikipedia, публикации Cуспильного, ТСН, страница ХНУ им. Каразина в Facebook.

Подробнее об истории и значении праздника в Украине, а также насколько точны прогнозы в День сурка рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Откуда взялся праздник

День сурка празднуют в США с 1887 года. Именно в американском городке Панксатони в Пенсильвании появилась традиция 2 февраля будить сурка, чтобы зверек "спрогнозировал", когда наступит тепло.

Уже 137 лет подряд сурок просыпается в этот день от спячки и люди наблюдают за его поведением:

если день пасмурный и сурок не видит свою тень, то весна наступит скоро и будет теплая;

если сурок видит свою тень, пугается и прячется, то холода затянутся еще на шесть недель.

По предположениям историков, эту традицию в США привезли переселенцы из Германии, а в Европе прислушались к прогнозам животных еще со времен Римской империи.

Фото: к "прогнозам" животных прислушались в древние времена (pixabay.com)

Существует версия, что римскую традицию впоследствии переняли христиане, ведь 2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарю церковь празднует Сретение Господне. Католики в этот день всегда освящают свечи, которые должны защитить дом от зимы.

У украинцев на Сретение также есть народная примета связанная с погодой, ведь на "Сретение зима с весной встречаются". Если на праздник погода ясная и солнечная, такой и весна будет. Когда на Сретение идет снег и морозно, значит зима "победила" и до конца февраля не отступит.

То есть прогнозировать погоду 2 февраля было распространенным явлением у наших предков с давних времен. Однако всемирно известным и популярным День сурка стал в 1993 году с выходом одноименной голливудской комедии. По сюжету, герой Билла Мюррея приехал в Панксатони снимать репортаж о празднике и "застрял" во времени. Каждый день он просыпался 2 февраля.

Почему сурок стал предсказателем погоды

Древние римляне прислушивались к "прогнозу" погоды от ежей, в Германии наблюдали за поведением барсуков. Однако когда немцы прибыли в Америку "синоптиком" для них стал сурок, потому что ежи и барсуки там не были распространены.

Первого сурка, предсказывавшего погоду в Панксатони с XIX века, звали Филом. С тех пор его потомков называют тем же именем.

Фил живет в фамильном домике, имеет персональный сайт, страницы в соцсетях и представительства по всему миру. На День сурка в Панксатони устраивают праздничный банкет и развлекательные мероприятия, церемонию "прогнозирования" транслируют онлайн.

Фото: празднование в Панксатони (facebook.com/punxsyphil.innercircle)

Сейчас в США и Канаде есть 7 известных сурков-"метеорологов": Панксатонский Фил, Виартонский Вилли, Стейтен-Айлендский Чак, Шубенакадский Сэм, Бальзакский Билли, Бабак Джими и Генерал Борегард Ли. Также сурки "прогнозируют" погоду в Австралии.

Украинские пушистые "синоптики"

В Украине виновниками праздника также являются сурки. Они живут в разных регионах. В Харькове – сурок Тимко, во Львове – Миша и Маруся, а в Киеве – Викентий.

Харьковский сурок Тимко находится на попечении лаборатории ХНУ им. Каразина. Праздник в Харьковской области впервые отметили в 2004 году на биостанции в Гайдарах под Змиевым. С тех пор изменилось уже 3 поколения зверушек-"синоптиков".

Из-за полномасштабного вторжения РФ, сурок Тимко III попал под оккупацию в селе Нестеровка. Осенью 2022 года населенный пункт освободили, животное не пострадало и вновь выполняет свое важное задание на праздник.

Фото: харьковский сурок Тимко (facebook.com/Karazin.University)

Во Львове сурков всегда будят на праздник Сретения Господня. Они живут в Детском эколого-натуралистическом центре.

Дом столичного сурка Викентия находится в зоопарке "12 месяцев".

Важная цель праздника

В Украине степной сурок в 2021 году был занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Поэтому главным смыслом праздника является привлечение внимания к защите грызунов.

"Идея этого праздника остается неизменной – привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи", – отмечали организаторы праздничных мероприятий в День сурка.

Существование сурка связано с целинами и перелогами, поэтому сохранение его как вида необходимо осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, производить информационную работу среди охотников, разъяснили специалисты.

Сурок является животным-символом Луганщины. Его изображение нанесено на гербы региона и Миловского района Луганской области.

Фото: сурок на гербе Луганщины (wikimedia.org)

На территории нашей страны требует особой защиты Сурок степной, или байбак, или степной сурок (Marmota bobak) – вид грызунов рода сурков семейства выверковых.

Сбываются ли прогнозы в День сурка

Интересно, что киевский сурок Викентий в этом году проснулся еще до праздника. Четвероногий вышел из своего домика, начал прогуливаться по вольеру.

Как отмечают работники зоопарка, пока непонятно, впадет ли он опять в спячку или нет. Если Викентий больше не захочет спать, то по примете это означает быстрое наступление весны.

Сурок Викентий проснулся (скриншот сюжета ТСН)

Впрочем, прогнозы от сурков 2 февраля не всегда сбываются. К примеру, в США наблюдают за прогнозами от "синоптика" Фила с 1886 года, по статистике исполняется всего 39% предсказаний.

Заведующий биологической университетской лабораторией "Восточные степи" Владимир Грубник рассказывал Суспильному, что прогнозы украинского сурка Тимка сбываются на 70-80%. По его словам, хотя прогноз животного в 2021 году не сбылся, акция привлекла внимание. В том же году сурков степных занесли в Красную книгу.

В 2023 году Тимко прогнозировал, что весна наступит в середине марта. Почти так и произошло, ведь по данным портала AccuWeаther, впервые температура воздуха превысила отметку +10 градусов именно 16 марта.

Профессиональные синоптики говорят, что уважают праздник и он важен для привлечения внимания к сохранению природы, но не для научных прогнозов.

В прошлом году в День сурка в Украинском гидрометцентре рассказали, что думают по поводу предсказаний четырёхлапых и опубликовали шутливое фото сурка с подписью "Я грызун, а не метеоролог".

Фото: что синоптики думают о "прогнозах" на праздник (facebook.com/UkrHMC)

"К серьезным научным прогнозам и синоптикам это не имеет никакого отношения", – отреагировали метеорологи "Укргидрометцентра" на прогноз сурков 2 февраля прошлого года.