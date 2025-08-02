День ангела 3 серпня: кого вітати з іменинами і як зробити це у віршах

3 серпня не забудьте привітати з іменинами друзів-чоловіків, колег та близьких, чий ангел "святкуватиме" цю особливу подію. На щирі побажання чекатимуть ті, кому пощастило отримати одне з 5 імен нижче.
Кого вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна.
Цієї неділі на привітання чекатимуть:
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!"
***
"Хай ангел твій тебе оберігає,
У кожну мить тепло тобі лишає.
Нехай у серці світло не згасає,
А доля щастя щедро посилає"
***
"З днем ангела, хай вберігає
І в радості, і в негоди.
Хай мужність твоя не зникає,
А в серці палає свобода".
"Антоне, вітаю тебе з іменинами! Бажаю сили, впевненості в собі й рішучості в кожному рішенні. Нехай твоє життя буде яскравим, як твої ідеї, а поруч завжди будуть вірні люди"
"Славко, з днем ангела тебе! Нехай твої внутрішня гідність і мудрість допомагають долати будь-які труднощі. Бажаю затишку в душі, впевнених кроків і справжнього чоловічого щастя"
"Іване, з іменинами! Твоя прямота, надійність і сила - це те, що завжди захоплює. Хай доля щедро нагороджує тебе добром, удачею й теплими зустрічами"
"Кузьмо, вітаю з твоїм святом! Твоє ім’я рідкісне, як і твоя особистість. Хай усе, що задумав, здійснюється, а життя приносить нові виклики, які ти з гідністю приймаєш"
"Миколо, з днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі й щастя, яке не потребує гучних слів. Ти завжди був опорою для інших - тож нехай і тобі життя віддячить щедро".
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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, "Твій світ", Day Today.