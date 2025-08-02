День ангела 3 августа: кого поздравлять с именинами и как это сделать в стихах

В это воскресенье поздравления будут ждать:

"В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!"

***

"Хай ангел твій тебе оберігає,

У кожну мить тепло тобі лишає.

Нехай у серці світло не згасає,

А доля щастя щедро посилає"

***

"З днем ангела, хай вберігає

І в радості, і в негоди.

Хай мужність твоя не зникає,

А в серці палає свобода".

"Антон, поздравляю тебя с именинами! Желаю силы, уверенности в себе и решительности в каждом решении. Пусть твоя жизнь будет яркой, как твои идеи, а рядом всегда будут верные люди"

"Слава, с днем ангела тебя! Пусть твои внутреннее достоинство и мудрость помогают преодолевать любые трудности. Желаю уюта в душе, уверенных шагов и настоящего мужского счастья"

"Иван, с именинами! Твоя прямота, надежность и сила - это то, что всегда восхищает. Пусть судьба щедро награждает тебя добром, удачей и теплыми встречами"

"Кузьма, поздравляю с твоим праздником! Твое имя редкое, как и твоя личность. Пусть все, что задумал, осуществляется, а жизнь приносит новые вызовы, которые ты с достоинством принимаешь"