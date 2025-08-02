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День ангела 3 августа: кого поздравлять с именинами и как это сделать в стихах

Кого поздравлять с днем ангела 3 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

3 августа не забудьте поздравить с именинами друзей-мужчин, коллег и близких, чей ангел будет "праздновать" это особое событие. Искренние пожелания будут ждать те, кому посчастливилось получить одно из 5 имен ниже.

Кого поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина.

У кого именины 3 августа

В это воскресенье поздравления будут ждать:

  • Антон
  • Вячеслав
  • Иван
  • Кузьма
  • Николай.

"Мужские" поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!"

***

"Хай ангел твій тебе оберігає,
У кожну мить тепло тобі лишає.
Нехай у серці світло не згасає,
А доля щастя щедро посилає"

***

"З днем ангела, хай вберігає
І в радості, і в негоди.
Хай мужність твоя не зникає,
А в серці палає свобода".

Поздравление с днем ангела своими словами

  • "Антон, поздравляю тебя с именинами! Желаю силы, уверенности в себе и решительности в каждом решении. Пусть твоя жизнь будет яркой, как твои идеи, а рядом всегда будут верные люди"

  • "Слава, с днем ангела тебя! Пусть твои внутреннее достоинство и мудрость помогают преодолевать любые трудности. Желаю уюта в душе, уверенных шагов и настоящего мужского счастья"

  • "Иван, с именинами! Твоя прямота, надежность и сила - это то, что всегда восхищает. Пусть судьба щедро награждает тебя добром, удачей и теплыми встречами"

  • "Кузьма, поздравляю с твоим праздником! Твое имя редкое, как и твоя личность. Пусть все, что задумал, осуществляется, а жизнь приносит новые вызовы, которые ты с достоинством принимаешь"

  • "Николай, с днем ангела! Желаю тебе здоровья, удачи и счастья, которое не требует громких слов. Ты всегда был опорой для других - так пусть и тебя жизнь отблагодарит щедро".

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При создании материала были использованы: церковный календарь, "Твой мир", Day Today.

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