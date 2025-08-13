День ангела 13 серпня: кого сьогодні привітати та як красиво побажати щастя
День ангела часто вважають неважливим святом, але багатьом буде приємно отримати щирі та душевні привітання. Важливо лише знати, на яку дату випадають іменини.
У кого День ангела 13 серпня, розповідає РБК-Україна.
У кого сьогодні іменини
13 серпня на ваші щирі привітання чекатимуть:
- Антон
- Арсеній
- Василь
- Володимир
- Георгій
- Денис
- Вольдемар
- Іван
- Йосип
- Костянтин
- Максим
- Микола
- Сергій
- Степан
- Юрій
- Анна
- Єлизавета.
Чи треба вітати з Днем ангела колег чи друзів
Привітання з іменинами завжди може стати гарним знаком уваги та поваги, тому вони доречні як у дружньому колі, так і в робочому середовищі. У колективі воно допоможе підтримати теплу атмосферу та налагодити взаєморозуміння. Можна обрати стриманий і офіційний формат, аби точно зберегти професійну дистанцію, але водночас показати, що це свято не залишилося непоміченим.
А для друзів вітання з Днем ангела це чудовий спосіб підкреслити важливість стосунків. Тут можна дозволити собі більш емоційні або навіть креативні побажання. Такі слова дарують позитивні емоції, створюють відчуття близькості й часто стають приємною несподіванкою, адже іменини зазвичай відзначають менш гучно, ніж день народження.
Красиві привітання на День ангела - варіанти на будь-який смак
- "Вітаю! Нехай твій ангел завжди буде поруч, тихо береже від бід і шепоче слова підтримки у важкі миті. Нехай його крила вкривають від будь-яких проблем, а серце ніколи не втрачає тепла"
- "У цей особливий день бажаю, щоб дорога твого життя була світлою й легкою, а охоронець з небес завжди підштовхував до правильних рішень. Нехай кожен крок наближає до мрій"
- "З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець тримає тебе за руку навіть тоді, коли світ здається похмурим. І нехай він дарує сили вірити, любити й сміливо йти вперед"
- "З Днем ангела, друже. Нехай небеса дарують спокій і гармонію, а ангел завжди знаходить спосіб нагадати, що ти не самотній. Хай життя буде сповнене світлих моментів і щирих людей"
- "Бажаю, щоб твій ангел щоранку зустрічав тебе променем сонця, а щовечора - зоряним світлом. Хай він береже тебе від усього лихого і допомагає знаходити радість у кожному дні"
- "У цей день нехай ангел торкнеться твого серця легким подихом і забере з нього всі тривоги. Хай залишить лише впевненість, любов і віру в себе"
- "Нехай ангел завжди знає, чого тобі бракує, і приносить це вчасно: тепло у холод, світло в темряву, підтримку в труднощах і радість у звичайні дні".
