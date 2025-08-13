День ангела 13 августа: кого сегодня поздравить и как красиво пожелать счастья
День ангела часто считают неважным праздником, но многим будет приятно получить искренние и душевные поздравления. Важно лишь знать, на какую дату выпадают именины.
У кого День ангела 13 августа, рассказывает РБК-Украина.
У кого сегодня именины
13 августа ваши искренние поздравления будут ждать:
- Антон
- Арсений
- Василий
- Владимир
- Георгий
- Денис
- Вольдемар
- Иван
- Иосиф
- Константин
- Максим
- Николай
- Сергей
- Степан
- Юрий
- Анна
- Елизавета.
Нужно ли поздравлять с Днем ангела коллег или друзей
Поздравления с именинами всегда могут стать хорошим знаком внимания и уважения, поэтому они уместны как в дружеском кругу, так и в рабочей среде. В коллективе оно поможет поддержать теплую атмосферу и наладить взаимопонимание. Можно выбрать сдержанный и официальный формат, чтобы точно сохранить профессиональную дистанцию, но в то же время показать, что этот праздник не остался незамеченным.
А для друзей поздравления с Днем ангела это отличный способ подчеркнуть важность отношений. Здесь можно позволить себе более эмоциональные или даже креативные пожелания. Такие слова дарят положительные эмоции, создают ощущение близости и часто становятся приятной неожиданностью, ведь именины обычно отмечают менее громко, чем день рождения.
Красивые поздравления на День ангела - варианты на любой вкус
- "Поздравляю! Пусть твой ангел всегда будет рядом, тихо бережет от бед и шепчет слова поддержки в трудные мгновения. Пусть его крылья укрывают от любых проблем, а сердце никогда не теряет тепла"
- "В этот особый день желаю, чтобы дорога твоей жизни была светлой и легкой, а хранитель с небес всегда подталкивал к правильным решениям. Пусть каждый шаг приближает к мечтам"
- "С именинами! Пусть твой ангел-хранитель держит тебя за руку даже тогда, когда мир кажется мрачным. И пусть он дарит силы верить, любить и смело идти вперед"
- "С Днем ангела, друг. Пусть небеса дарят покой и гармонию, а ангел всегда находит способ напомнить, что ты не одинок. Пусть жизнь будет полна светлых моментов и искренних людей"
- "Желаю, чтобы твой ангел каждое утро встречал тебя лучом солнца, а каждый вечер - звездным светом. Пусть он бережет тебя от всего плохого и помогает находить радость в каждом дне"
- "В этот день пусть ангел коснется твоего сердца легким дыханием и заберет из него все тревоги. Пусть оставит лишь уверенность, любовь и веру в себя"
- "Пусть ангел всегда знает, чего тебе не хватает, и приносит это вовремя: тепло в холод, свет в темноту, поддержку в трудностях и радость в обычные дни".
