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День ангела 1 серпня: теплі привітання з іменинами для Софії, Дмитра і не тільки

П'ятниця 01 серпня 2025 06:17
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День ангела 1 серпня: теплі привітання з іменинами для Софії, Дмитра і не тільки Кого вітати з днем ангела 1 серпня (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути різними: хтось бажає усього найкращого своїми словами, а ще можна відправити другу чи колезі вірш або жартівливе СМС. Головне, аби слова на іменини були щирими.

У кого день ангела 1 серпня і як гарно привітати з цим особливим святом, розповідає РБК-Україна.

У кого сьогодні іменини

1 серпня на привітання чекатимуть:

  • Дмитро
  • Леонтій
  • Олександр
  • Тимофій
  • Федір
  • Софія
  • Роман
  • Митрофан
  • Євгенія.

Як вітати з днем ангела своїми словами

На день ангела зазвичай бажають не просто щастя й здоров’я, а ще й духовної підтримки, миру в серці та сили. Варіантів теплих побажань декілька.

  • Миру в душі та добра в серці. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усього лихого!
  • Сили, натхнення і любові. Нехай життя буде світлим, а кожен день - сповнений теплом і добром.
  • Духовного спокою та гармонії. Нехай віра веде тебе крізь труднощі, а щастя приходить у найменших речах.
  • Підтримки з небес і радості на землі. Бажаю, щоб і тіло, і душа були в доброму здоров’ї, а думки - чистими.
  • Вірних друзів і добрих новин. Хай ангел твого імені завжди підказує правильний шлях.

Привітання на день ангела у віршах

"З днем ангела тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Нехай Господь благословляє,
І від біди оберігає".

***

"Нехай в молитві буде сила,
А кожна мить - немов вітрила.
Нехай душа цвіте, співає,
І щастя двері відчиняє".

***

"Щастя побільше і Бога у серці,
Ангел нехай тебе вбереже!
Добрі новини завжди будуть поруч,
Доля нехай лиш до дива веде".

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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

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