День ангела 1 серпня: теплі привітання з іменинами для Софії, Дмитра і не тільки

Привітання з днем ангела можуть бути різними: хтось бажає усього найкращого своїми словами, а ще можна відправити другу чи колезі вірш або жартівливе СМС. Головне, аби слова на іменини були щирими.

У кого день ангела 1 серпня і як гарно привітати з цим особливим святом, розповідає РБК-Україна .

У кого сьогодні іменини

1 серпня на привітання чекатимуть:

Дмитро

Леонтій

Олександр

Тимофій

Федір

Софія

Роман

Митрофан

Євгенія.

Як вітати з днем ангела своїми словами

На день ангела зазвичай бажають не просто щастя й здоров’я, а ще й духовної підтримки, миру в серці та сили. Варіантів теплих побажань декілька.

Миру в душі та добра в серці . Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усього лихого!

. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усього лихого! Сили, натхнення і любові . Нехай життя буде світлим, а кожен день - сповнений теплом і добром.

. Нехай життя буде світлим, а кожен день - сповнений теплом і добром. Духовного спокою та гармонії . Нехай віра веде тебе крізь труднощі, а щастя приходить у найменших речах.

. Нехай віра веде тебе крізь труднощі, а щастя приходить у найменших речах. Підтримки з небес і радості на землі. Бажаю, щоб і тіло, і душа були в доброму здоров’ї, а думки - чистими.

Бажаю, щоб і тіло, і душа були в доброму здоров’ї, а думки - чистими. Вірних друзів і добрих новин. Хай ангел твого імені завжди підказує правильний шлях.

Привітання на день ангела у віршах

"З днем ангела тебе вітаю,

Добра і радості бажаю.

Нехай Господь благословляє,

І від біди оберігає".

***

"Нехай в молитві буде сила,

А кожна мить - немов вітрила.

Нехай душа цвіте, співає,

І щастя двері відчиняє".

***

"Щастя побільше і Бога у серці,

Ангел нехай тебе вбереже!

Добрі новини завжди будуть поруч,

Доля нехай лиш до дива веде".