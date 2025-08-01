День ангела 1 августа: теплые поздравления с именинами для Софии, Дмитрия и не только
Поздравления с днем ангела могут быть разными: кто-то желает всего наилучшего своими словами, а еще можно отправить другу или коллеге стихотворение или шуточное СМС. Главное, чтобы слова на именины были искренними.
У кого день ангела 1 августа и как красиво поздравить с этим особенным праздником, рассказывает РБК-Украина.
У кого сегодня именины
1 августа поздравления будут ждать:
- Дмитрий
- Леонтий
- Александр
- Тимофей
- Федор
- София
- Роман
- Митрофан
- Евгения.
Как поздравлять с днем ангела своими словами
На день ангела обычно желают не просто счастья и здоровья, а еще и духовной поддержки, мира в сердце и силы. Вариантов теплых пожеланий несколько.
- Мира в душе и добра в сердце. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всего плохого!
- Силы, вдохновения и любви. Пусть жизнь будет светлой, а каждый день - наполненный теплом и добром.
- Духовного спокойствия и гармонии. Пусть вера ведет тебя сквозь трудности, а счастье приходит в самых маленьких вещах.
- Поддержки с небес и радости на земле. Желаю, чтобы и тело, и душа были в добром здравии, а мысли - чистыми.
- Верных друзей и добрых новостей. Пусть ангел твоего имени всегда подсказывает правильный путь.
Поздравления на день ангела в стихах на украинском языке
"З днем ангела тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Нехай Господь благословляє,
І від біди оберігає".
***
"Нехай в молитві буде сила,
А кожна мить - немов вітрила.
Нехай душа цвіте, співає,
І щастя двері відчиняє".
***
"Щастя побільше і Бога у серці,
Ангел нехай тебе вбереже!
Добрі новини завжди будуть поруч,
Доля нехай лиш до дива веде".
Вас может заинтересовать
- Как назвать ребенка в августе и у кого будет день ангела
- Что делать на Маковея и какие дела запрещены
- Какие молитвы читать на Маковея и о чем просить.
При создании материала были использованы: церковный календарь, Day Today.