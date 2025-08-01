День ангела 1 августа: теплые поздравления с именинами для Софии, Дмитрия и не только

Поздравления с днем ангела могут быть разными: кто-то желает всего наилучшего своими словами, а еще можно отправить другу или коллеге стихотворение или шуточное СМС. Главное, чтобы слова на именины были искренними.

У кого день ангела 1 августа и как красиво поздравить с этим особенным праздником, рассказывает РБК-Украина.