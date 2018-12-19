ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

День адвокатуры: поздравления с профессиональным праздником

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 09:00
День адвокатуры: поздравления с профессиональным праздником
Фото: День адвокатуры Украины (pixabay.com)

Пожелания в стихах, прозе, прикольные поздравления на День адвоката в Украине

19 декабря в Украине отмечается День адвокатуры. Дата праздника  связана с знаковым для данной профессии событием. Именно в этот день в 1992 году Верховной Радой был принят закон "Об адвокатуре".

Подборка красивых и оригинальных поздравлений с праздником украинских адвокатов для коллег, друзей, родных и от благодарных клиентов.

День адвокатуры Украины: поздравления в стихах

Пожелания для украинских адвокатов от коллег и клиентов:

Успех пусть будет в каждом деле,
Пусть хватит знаний и умений,
Вы в жизни многое успели,
А сколько ждет еще свершений!
Пусть благосклонен будет случай,
И не пугают авантюры,
И новый день пусть станет лучше
Для дорогой адвокатуры!

***

В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!

День адвокатуры 19 декабряФото: День адвокатуры 19 декабря (pixabay.com)

Отменный, первоклассный спец.
С днём адвоката я тебя поздравлю.
Ты знаешь все законы — молодец!
Утром — на суд, вечером — следствие, —
Непревзойдён ты во всём и всегда.
Радостно шлю тебе это приветствие.
Умей всё же ты отдыхать иногда.

Поздравление с Днем адвоката для друзей:

Сегодня праздник адвокатов,
А ты, мой друг, один из них,
И, выбрав путь такой когда-то,
Больших успехов ты достиг,
И в том же духе продолжая,
Высот ты новых достигай,
Тебя сегодня поздравляю,
Дерзай и больше получай!

Поздравления на День адвоката в Украине в прозе

Отличные пожелания для тостов и официальных поздравлений в День адвокатуры:

Дорогой друг! В твой профессиональный праздник, мне хочется отойти от шаблонов и поговорить о твоей адвокатской памяти. О памяти, которая хранит сотни статей законов, тысячи фактов и десятки тысяч человеческих историй. О памяти, которая выручает в нужный момент и помогает спасти человеческую судьбу. И о памяти, которая вопреки огромной загруженности, хранит теплые воспоминания о дружбе и любви. Пусть она всегда будет крепкой и ясной.

***

Вся наша жизнь оплетена тонкостями права. Как не запутаться в нем с головой, как отстоять то, что положено по закону, и не попасть в неприятности с ним? Об этом нам без прикрас и без утайки расскажет адвокат, и сегодня мы поздравляем вас с профессиональным праздником, сердечно благодарим за проделанную работу и желаем всего наилучшего! 

Поздравления с Днем адвокатаФото: Поздравления с Днем адвоката (pixabay.com)

Поздравление с Днем адвоката с юмором:

Серьезный взгляд и каждое слово - веское… На лбу залегла складка от долгих дум… Поздравляем с праздником, жрец Фемиды! Пусть правда и закон всегда будут на стороне твоих начинаний, и пускай каждый день привносит в твою долгую жизнь новую частицу счастья и яркую, незабываемую грань! 

Прикольные поздравления с Днем адвокатуры в смс

Короткие и шутливые поздравительные сообщения для близких:

Будь здоров, адвокат!
Будь красив и богат!
Будь хорош в обаянье, харизме,
Мы желаем тебе новых
Громких побед!
Пусть умножаться дни твоей жизни!

***

Чтоб носить часы от Картье,
А костюмы только от Гуччи,
Надо так выступать в суде,
Чтоб никто не сумел бы лучше!

Прикольные смс с Днем адвокатаФото: Прикольные смс с Днем адвоката (pixabay.com)

Поднимите настроение своему другу-адвокату прикольной смс-кой с веселыми пожеланиями:

Сто тысяч аргументов,
Что ты отличный спец!
Закон на сто процентов
Ты знаешь, молодец!
Не нужно доказательств!
Ты классный адвокат.
Тебя я поздравляю!
Трудись - сто лет подряд!

***

Отличный оратор, психолог и личность,
Дела все ведешь ты легко на "отлично"!
Тебя поздравляю я с Днем адвоката,
За честность пусть вырастет втрое зарплата!

***

Адвоката, важную фигуру,
Поздравляю с Днем адвокатуры.
Дел простых, клиентов адекватных,
Личной жизни легкой и приятной.

Кстати, 19 декабря в Украине отмечается добрый зимний праздник - День святого Николая.

Также ранее мы рассказывали, куда стоит отправиться на новогодние праздники, чтобы увидеть северное сияние.

Видео: РБК-Украина

Поздравления с Днем святого Николая: в стихах и в прозе Судья показала дулю адвокату: скандал получил продолжение
Новости Украины Праздникиадвокат
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь