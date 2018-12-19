День адвокатуры: поздравления с профессиональным праздником

Фото: День адвокатуры Украины (pixabay.com)

Пожелания в стихах, прозе, прикольные поздравления на День адвоката в Украине

19 декабря в Украине отмечается День адвокатуры. Дата праздника связана с знаковым для данной профессии событием. Именно в этот день в 1992 году Верховной Радой был принят закон "Об адвокатуре".

Подборка красивых и оригинальных поздравлений с праздником украинских адвокатов для коллег, друзей, родных и от благодарных клиентов.

День адвокатуры Украины: поздравления в стихах

Пожелания для украинских адвокатов от коллег и клиентов:

Успех пусть будет в каждом деле,

Пусть хватит знаний и умений,

Вы в жизни многое успели,

А сколько ждет еще свершений!

Пусть благосклонен будет случай,

И не пугают авантюры,

И новый день пусть станет лучше

Для дорогой адвокатуры!

***

В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

Фото: День адвокатуры 19 декабря (pixabay.com)

Отменный, первоклассный спец.

С днём адвоката я тебя поздравлю.

Ты знаешь все законы — молодец!

Утром — на суд, вечером — следствие, —

Непревзойдён ты во всём и всегда.

Радостно шлю тебе это приветствие.

Умей всё же ты отдыхать иногда.

Поздравление с Днем адвоката для друзей:

Сегодня праздник адвокатов,

А ты, мой друг, один из них,

И, выбрав путь такой когда-то,

Больших успехов ты достиг,

И в том же духе продолжая,

Высот ты новых достигай,

Тебя сегодня поздравляю,

Дерзай и больше получай!

Поздравления на День адвоката в Украине в прозе

Отличные пожелания для тостов и официальных поздравлений в День адвокатуры:

Дорогой друг! В твой профессиональный праздник, мне хочется отойти от шаблонов и поговорить о твоей адвокатской памяти. О памяти, которая хранит сотни статей законов, тысячи фактов и десятки тысяч человеческих историй. О памяти, которая выручает в нужный момент и помогает спасти человеческую судьбу. И о памяти, которая вопреки огромной загруженности, хранит теплые воспоминания о дружбе и любви. Пусть она всегда будет крепкой и ясной.

***

Вся наша жизнь оплетена тонкостями права. Как не запутаться в нем с головой, как отстоять то, что положено по закону, и не попасть в неприятности с ним? Об этом нам без прикрас и без утайки расскажет адвокат, и сегодня мы поздравляем вас с профессиональным праздником, сердечно благодарим за проделанную работу и желаем всего наилучшего!

Фото: Поздравления с Днем адвоката (pixabay.com)

Поздравление с Днем адвоката с юмором:

Серьезный взгляд и каждое слово - веское… На лбу залегла складка от долгих дум… Поздравляем с праздником, жрец Фемиды! Пусть правда и закон всегда будут на стороне твоих начинаний, и пускай каждый день привносит в твою долгую жизнь новую частицу счастья и яркую, незабываемую грань!

Прикольные поздравления с Днем адвокатуры в смс

Короткие и шутливые поздравительные сообщения для близких:

Будь здоров, адвокат!

Будь красив и богат!

Будь хорош в обаянье, харизме,

Мы желаем тебе новых

Громких побед!

Пусть умножаться дни твоей жизни!

***

Чтоб носить часы от Картье,

А костюмы только от Гуччи,

Надо так выступать в суде,

Чтоб никто не сумел бы лучше!

Фото: Прикольные смс с Днем адвоката (pixabay.com)

Поднимите настроение своему другу-адвокату прикольной смс-кой с веселыми пожеланиями:

Сто тысяч аргументов,

Что ты отличный спец!

Закон на сто процентов

Ты знаешь, молодец!

Не нужно доказательств!

Ты классный адвокат.

Тебя я поздравляю!

Трудись - сто лет подряд!

***

Отличный оратор, психолог и личность,

Дела все ведешь ты легко на "отлично"!

Тебя поздравляю я с Днем адвоката,

За честность пусть вырастет втрое зарплата!

***

Адвоката, важную фигуру,

Поздравляю с Днем адвокатуры.

Дел простых, клиентов адекватных,

Личной жизни легкой и приятной.

Кстати, 19 декабря в Украине отмечается добрый зимний праздник - День святого Николая.

Также ранее мы рассказывали, куда стоит отправиться на новогодние праздники, чтобы увидеть северное сияние.

Видео: РБК-Украина