День адвокатуры: поздравления с профессиональным праздником

Пожелания в стихах, прозе, прикольные поздравления на День адвоката в Украине
19 декабря в Украине отмечается День адвокатуры. Дата праздника связана с знаковым для данной профессии событием. Именно в этот день в 1992 году Верховной Радой был принят закон "Об адвокатуре".
Подборка красивых и оригинальных поздравлений с праздником украинских адвокатов для коллег, друзей, родных и от благодарных клиентов.
Пожелания для украинских адвокатов от коллег и клиентов:
Успех пусть будет в каждом деле,
Пусть хватит знаний и умений,
Вы в жизни многое успели,
А сколько ждет еще свершений!
Пусть благосклонен будет случай,
И не пугают авантюры,
И новый день пусть станет лучше
Для дорогой адвокатуры!
***
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
Фото: День адвокатуры 19 декабря (pixabay.com)
Отменный, первоклассный спец.
С днём адвоката я тебя поздравлю.
Ты знаешь все законы — молодец!
Утром — на суд, вечером — следствие, —
Непревзойдён ты во всём и всегда.
Радостно шлю тебе это приветствие.
Умей всё же ты отдыхать иногда.
Поздравление с Днем адвоката для друзей:
Сегодня праздник адвокатов,
А ты, мой друг, один из них,
И, выбрав путь такой когда-то,
Больших успехов ты достиг,
И в том же духе продолжая,
Высот ты новых достигай,
Тебя сегодня поздравляю,
Дерзай и больше получай!
Отличные пожелания для тостов и официальных поздравлений в День адвокатуры:
Дорогой друг! В твой профессиональный праздник, мне хочется отойти от шаблонов и поговорить о твоей адвокатской памяти. О памяти, которая хранит сотни статей законов, тысячи фактов и десятки тысяч человеческих историй. О памяти, которая выручает в нужный момент и помогает спасти человеческую судьбу. И о памяти, которая вопреки огромной загруженности, хранит теплые воспоминания о дружбе и любви. Пусть она всегда будет крепкой и ясной.
***
Вся наша жизнь оплетена тонкостями права. Как не запутаться в нем с головой, как отстоять то, что положено по закону, и не попасть в неприятности с ним? Об этом нам без прикрас и без утайки расскажет адвокат, и сегодня мы поздравляем вас с профессиональным праздником, сердечно благодарим за проделанную работу и желаем всего наилучшего!
Фото: Поздравления с Днем адвоката (pixabay.com)
Поздравление с Днем адвоката с юмором:
Серьезный взгляд и каждое слово - веское… На лбу залегла складка от долгих дум… Поздравляем с праздником, жрец Фемиды! Пусть правда и закон всегда будут на стороне твоих начинаний, и пускай каждый день привносит в твою долгую жизнь новую частицу счастья и яркую, незабываемую грань!
Короткие и шутливые поздравительные сообщения для близких:
Будь здоров, адвокат!
Будь красив и богат!
Будь хорош в обаянье, харизме,
Мы желаем тебе новых
Громких побед!
Пусть умножаться дни твоей жизни!
***
Чтоб носить часы от Картье,
А костюмы только от Гуччи,
Надо так выступать в суде,
Чтоб никто не сумел бы лучше!
Фото: Прикольные смс с Днем адвоката (pixabay.com)
Поднимите настроение своему другу-адвокату прикольной смс-кой с веселыми пожеланиями:
Сто тысяч аргументов,
Что ты отличный спец!
Закон на сто процентов
Ты знаешь, молодец!
Не нужно доказательств!
Ты классный адвокат.
Тебя я поздравляю!
Трудись - сто лет подряд!
***
Отличный оратор, психолог и личность,
Дела все ведешь ты легко на "отлично"!
Тебя поздравляю я с Днем адвоката,
За честность пусть вырастет втрое зарплата!
***
Адвоката, важную фигуру,
Поздравляю с Днем адвокатуры.
Дел простых, клиентов адекватных,
Личной жизни легкой и приятной.
Кстати, 19 декабря в Украине отмечается добрый зимний праздник - День святого Николая.
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Видео: РБК-Украина