Новогодний отдых в Скандинавии: страны, где можно увидеть северное сияние

Фото: Полярное сияние - красивое природное явление (pixabay.com)

В каких странах во время зимнего отдыха можно увидеть полярное сияние - рассказывает путешественник Игорь Кучер

Все меньше времени остается до новогодних праздников. Чем ближе долгожданный отдых, тем чаще украинцы думают над тем, куда поехать на Новый год. Предлагаем вам список северных стран, где можно провести незабываемые зимние каникулы и побыть в самом сердце дикой природы, наслаждаясь ей подальше от шумного мегаполиса. А еще - застать северное сияние.

Полярное или северное сияние – красивое природное явление, которое наблюдается за Полярным кругом. Это оптическое явление, происходящее в верхних слоях атмосферы: при нем отдельные участки ночного неба красиво светятся.

На планете такие явления бывают вблизи северной и южной широт возле магнитного полюса. Заряженные частицы (протоны и электроны) попадают в атмосферу из космоса. На них действует магнитное поле планеты, и частицы выходят в верхние слои атмосферы. Там они сталкиваются с молекулами газов и затем излучают свет. Длится полярное сияние обычно от нескольких минут до нескольких дней. Спрогнозировать, когда именно оно возникнет, возможно лишь за несколько часов, максимум - за сутки.

Где увидеть полярное сияние?

Зимой украинцы часто едут на отдых в северные страны, где можно увидеть это красивое явление.

"Где лучше смотреть северное сияние? Этот вопрос часто интересует людей, которые хотят зимой поехать на отдых в северные страны. Если не брать Канаду, куда далеко лететь, и если также не брать Россию, то остается всего четыре страны северной Европы, где можно наблюдать северное сияние: это Финляндия, Норвегия, Швеция и Исландия", - рассказывает путешественник и директор туристической компании Nordic Travel Игорь Кучер.

Фото: Чем ближе к Полярному кругу, тем ярче будет северное сияние (pixabay.com)

Впрочем, в каждой из этих стран можно застать северное сияние, которое будет очень разным по интенсивности. Или - вообще его не застать.

Что стоит знать туристу, который хочет увидеть это впечатляющее явление природы – Игорь Кучер объясняет по просьбе RBC-Lite.

Исландия: не такая северная страна, как кажется

В этой стране ежегодно активно рекламируют туры по наблюдению за северным сиянием зимой, говорит Игорь Кучер. Он считает, что эта страна интереснее для других видов туризма и других активностей. Но, к сожалению, не самая лучшая именно для наблюдения северного сияния.

"Многие туристы думают, что эта страна находится далеко на севере. Но она не так далеко, как кажется. Исландия располагается чуть южнее Полярного круга, и лишь небольшой островок Исландии находится как раз на Полярном круге. Но чем севернее, тем ярче будет северное сияние. Поэтому в этой стране оно есть, но часто не такое яркое. Ведь солнечные "частицы", когда заходят в атмосферу земли, то притягиваются именно к полюсам земли, где действует магнитное поле", - говорит путешественник.

Фото: В Исландии северное сияние увидеть можно, но оно там может быть не таким ярким, чем ближе к северу (pixabay.com)

В зимнем отдыхе в Исландии есть еще один "минус:" она со всех сторон окружена океаном и омывается теплым течением Гольфстрим, и зимой там часто облачно. Из-за этого это увидеть северное сияние там меньше шансов.

Северное сияние: явление, которое сложно сфотографировать

Каким именно будет северное сияние, зависит от двух факторов: солнечной активности, которая может каждый раз меняться, и от погоды: небо могут затянуть облака. Или, наоборот, ни одна тучка не будет заметна, и тогда это явление будет видно намного лучше.

"Несмотря на то, что в Исландии часто бывают облака, все равно есть много невероятно красивых фотографий северного сияния именно из этой страны. Такие фотографии чаще всего сделаны местными фотографами. Или фотографами, которые конкретно "охотятся" за северным сиянием. У них есть необходимые штативы и качественная оптика".

Фотографы проводят буквально недели в нужной локации, и когда есть благоприятный прогноз для сияния, то им удается сделать эти поразительные снимки, рассказывает Игорь Кучер.

Фото: Поехать на Новый год в северные страны - прекрасная идея для украинцев (pixabay.com)

По его словам, даже в тех странах, где больше всего шансов увидеть яркое северное сияние, удачно сфотографировать его без профессиональной техники довольно сложно.

"Туристы, которые прилетели на несколько дней и имеют с собой камеру, однако не имеют светочувствительной оптики, штатива и навыков фотографии, то сфотографировать красиво северное сияние практически нереально. Надо фотографировать на длинной выдержке, правильно построить экспозицию. Но я уверен: увидеть северное сияние собственными глазами – это просто незабываемые эмоции! Это однозначно впечатляет", - замечает он.

Норвегия: живописный Шпицберген

Одно из лучших мест, где северное сияние яркое и впечатляющее – это острова Шпицберген (норвежский архипелаг, находящийся в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 километров от Северного полюса – ред.).

Фото: Шпицберген - архипелаг, который принадлежит Норвегии (pixabay.com)

"Это острова, которые принадлежат Норвегии. Они располагаются значительно севернее, чем материковая Евразия. Там обычно погода зимой довольно неплохая, и облака бывают не так часто. Туда летали наши туристы и потом рассказывали, что видели невероятное северное сияние на все небо практически каждую ночь! Они летали туда конкретно за этим", - продолжает Игорь.

Но следует помнить, что в это место с Украины надо лететь с двумя пересадками. Прямых рейсов из Киева в этом направлении на данный момент нет.

"Это довольно специфическая локация. Там туризм есть, но он в этой местности не так развит, как, скажем, в Лапландии", - обращает внимание Игорь.

Финская Лапландия: идеальный отдых для украинцев

Какая же страна для созерцания северного сияния украинскому туристу наиболее комфортна? Такая, чтобы климат был не слишком холодный, и сам отдых был уютным?

"По моему мнению, финская Лапландия – самое комфортное место для созерцания северного сияния для украинцев, учитывая сравнительно недолгое время перелета и низкие цены. Мы заказываем для наших туристов чартер, поэтому добираемся туда без пересадок. Время в полете занимает три часа", - говорит Игорь Кучер.

Фото: “Финская Лапландия – самое комфортное место для созерцания северного сияния для украинцев” - Игорь Кучер (pixabay.com)

Финская Лапландия – место, куда можно долететь из Киева намного быстрее, и на отдых там потратить меньше средств, если сравнивать с аналогичным отдыхом в Норвегии.

"Для сравнения, средняя стоимость тура в Лапландию – 800 евро в неделю. Это стоимость тура на восемь дней, учитывая день вылета и день прилета обратно. В Норвегии же аналогичный отдых однозначно будет стоить не менее 1,5 тысячи евро на человека, то есть почти вдвое дороже", - добавляет он.

Вероятность увидеть северное сияние из года в год меняется. Северное сияние в финской Лапландии – не исключение.

"Два года назад был "пиковый" год, в который северное сияние было очень ярким: позапрошлой зимой царила высокая солнечная активность, и в тот период я видел в Лапландии самое яркое северное сияние в своей жизни! При том что я до того был там зимой девять раз. И только тогда увидел это явление столь впечатляющим", - вспоминает путешественник.

Фото: Спрогнозировать точное время, когда появится северное сияние, заранее невозможно. Это станет известно лишь за день или максимум два, говорит путешественник (pixabay.com)

Сейчас солнечная активность пошла немного на спад. Но от этого северное сияние не стало менее впечатляющим зрелищем.

"Уже после приезда в страну нужно следить за прогнозами. Однако спрогнозировать на несколько дней вперед это явление невозможно: самый точный прогноз - это только день в день, поэтому предсказать это явление невозможно. По моему опыту, работают только прогнозы день в день. Здесь играют роль два фактора: фактор погоды, потому что важно, чтобы не было облаков. И фактор солнечной активности", - говорит Игорь Кучер.

Напомним, украинский путешественник рассказал необычные факты о Лапландии.

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