Раду призвали поддержать законопроект о реформе адвокатуры

Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Адвокаты обратились к парламентариям

Адвокаты в открытом письме просят парламентариев поддержать законопроект о реформе адвокатуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующе письмо адвокатов.

В частности, юристы заявили, что им запретили выступать в поддержку законопроекта под страхом лишения профессии.

"Не верьте тому, что практикующие адвокаты против законопроекта №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", - говорится в письме.

По словам юристов, несмотря на давление и угрозы, они заявляют о своей поддержке законопроекта и подчеркивают необходимость его принятия как можно быстрее.

Адвокаты называют законопроект №9055 прогрессивным и считают, что соответствует запросам общества.