За день 25 атак, бої ще тривають: Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту

За даними Генштабу, росіяни продовжують завдавати ударів по українських прикордонних населених пунктах. Зокрема сьогодні ворог застосував НАРи з напрямку хутора Кучеров по району Миропілля в Сумській області.

Найбільшу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку – 25 атак за сьогодні, з яких дев’ять іще тривають. Зокрема бої ведуться в районах Калинового, Євгенівки та Новоселівки Першої. Авіація рф застосовує КАБи. Бомбардувань зазнали райони Олександрополя, Воздвиженки, Прогресу та Вовчого.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Бєлгородської області рф. Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку Шебекіно, по Подолянам - з напрямку Ушакового, по Липцях і Тернах - з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному - з району Валковського.

На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.



На Куп’янському напрямку ворог збільшив кількість атак. Тут зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

На Придніпровському напрямку на цей час відбулося одне бойове зіткнення.

По одній атаці росіян додалось на Краматорському, Времівському та Оріхівському напрямках. Всі – без успіху для противника.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Станом на ранок, 12 червня, Сили оборони знищили 980 російських терористів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 521 830 військових.

Окрім цього цієї ночі українські бійці завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.

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